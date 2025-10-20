정의선 회장, 트럼프 대통령과 골프회동… 한국방문 준비상황 전해

18일 미국서 열린 골프 모임에서 대화
지난 18일(현지 시간), 미국에서 트럼프 대통령과 한국·일본·대만 기업 대표들이 함께한 골프 모임에서 정의선 현대차그룹 회장이 트럼프 대통령에게 한국 방문에 대한 기대와 준비 상황을 전한 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령, 오는 31일 아시아태평양경제협력체 APEC 회의 참석차 방한
정의선 회장 “한국 방문에 대한 기대감과 준비 상황 공유”
한미 경제 협력 강화 기대감 높아져
정의선 회장은 트럼프 대통령에게 “한국 방문을 기다리는 기대가 크고, 모든 관련 기관과 기업이 발 벗고 준비에 나서고 있다”고 전했다.
트럼프 대통령은 오는 31일부터 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 한국을 방문할 예정이다. 이번 방문은 한미 간 경제와 외교 협력을 강화하는 중요한 기회가 될 전망이다.
