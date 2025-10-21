‘나다운 삶’ 위해 일터-의료현장 ESG 모델 구축

글로벌 메디컬 에스테틱 리딩 기업 멀츠 에스테틱스 코리아(이하 멀츠)가 ‘2025 K-ESG 경영대상’ 종합 ESG 대상에 선정됐다. 3년 연속이다. 아울러 성평등가족부 장관상을 수상했다.
멀츠는 ‘가장 나다운 모습으로 더 나은 삶을 느끼고 살아갈 수 있도록 돕는다(Look better, Feel better, Live better)’는 기업 미션을 실현하기 위해 임직원과 의료진, 소비자 등 모든 이해관계자와 함께 지속가능한 산업을 조성하는 데 앞장서며 새로운 ESG 모델을 만들어가고 있다.
모든 구성원이 일하기 좋은 조직문화는 멀츠가 이뤄온 ESG 경영의 근간이다. 지난해 말 기준 멀츠 전체 임직원 중 여성 비율은 약 49%이며 여성 임원 비율은 75%다. 이는 성별을 뛰어넘는 역량 중심의 인사 정책을 실천해온 결과다.
멀츠는 월 4회 재택근무, 유연근무제, 패밀리 데이 조기 퇴근 등 다양한 근무 제도를 마련하고 정신건강 케어를 위한 전문가 심리 상담 지원도 제공한다. 이 외에도 다양한 세대, 직무, 직급의 임직원 교류를 지원하는 사내 프로그램을 운영한다. 임직원 대표 기구 MEC(Merz Employee Council)를 통해 복지 제도 신설과 근무 환경 개선에 구성원이 직접 참여하고 있다. 이러한 노력은 글로벌 신뢰경영 평가 기관인 미국 GPTW(Great Place To Work Institute)가 주관하는 ‘2025 대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 1위, ‘아시아에서 가장 일하기 좋은 기업’ 중소기업 부문 1위라는 성과로 이어졌다.
안전한 메디컬 에스테틱 의료 문화 정착을 위한 공익 캠페인 ‘뷰티플 프로미스’와 의료진 교육 프로그램 ‘MEX(Merz & Experts)’ 등 학술 교류 활동도 정기적으로 운영한다. 환경 분야에서는 전사적인 종이 절약, 플로깅, 개인 휴지통 폐지 등을 통해 연간 약 7000㎏의 탄소를 감축했다.
멀츠는 객관적인 지표를 통해 ESG 경영 성과를 매년 평가하고 개선한다. UN과 국제사회가 함께 설정한 공동 목표인 ‘UN SDGs(지속가능개발목표)’에 연계해 멀츠만의 ‘ESG Index’를 개발했다. 이 지표에 따라 매년 UN SDGs 협회의 평가를 받고 있으며 2023년부터 2년 연속 종합 ‘우수(A)’ 등급을 획득하며 모든 사업 영역에서 지속가능성을 향상하고 적극적인 ESG 경영을 실천했다는 평을 받았다.
댓글 0