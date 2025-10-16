캐스크에 85년 숙성… 세계 최고령 싱글몰트 스카치위스키 공개됐다

위스키 브랜드 고든앤맥패일(Gordon & MacPhail, 이하 G&M)이 세계적인 건축가 지니 갱(Jeanne Gang)과 협업해 가장 오래된 싱글 몰트 스카치위스키 ‘제너레이션 85년산(Generations 85 Years Old)’을 전 세계에 공개했다.
16일 종합주류기업 아영FBC에 따르면 제너레이션 85년산은 스코틀랜드 글렌리벳(Glenlivet) 증류소에서 증류된 원액을 고든앤맥패일이 매입해 자사만의 오크 캐스크에 담아 85년간 숙성해 현재 병입된 가장 오래된 싱글 몰트 스카치위스키다.
제너레이션 85년산은 고든앤맥패일 가문의 2대 경영자인 조지 어쿼트(George Urquhart)의 ‘다음 세대를 위한 위스키’라는 철학에서 출발했다. 자신이 마시지 못할 술을 후대에 남긴다는 상징적 의미를 지닌 것으로, 고든앤맥패일이 ‘시간을 설계하는 브랜드’로 불리는 이유이기도 하다.
제너레이션 85년산은 향에서 오래된 가죽과 살구 콩포트, 계피, 감귤향이 느껴지며 은은한 스모키향이 특징이다. 시음하면 흑후추와 건조된 담배향, 오렌지 껍질과 자두, 체리의 풍미가 은은한 오크향과 균형을 이룬다.
고든앤맥패일은 지니 갱과 협업한 디캔터 ‘아티스트리 인 오크(Artistry in Oak)’도 함께 선보였다. 자연의 성장과 형태에서 영감을 얻은 디캔터는 네 갈래의 청동 가지가 수공 유리 용기를 감싸는 형태로 85년 동안 오크 캐스크가 위스키를 보호한 시간을 상징한다. 특히 넘버링 1번 디캔터는 내달 7일부터 21일까지 뉴욕 크리스티(Christie’s) 온라인 경매에 출품 예정이며, 수익금 전액은 미국 환경보호 비영리단체 아메리칸 포레스트(American Forests)에 기부한다.
스티븐 랭킨(Stephen Rankin) 고든앤맥패일 프레스티지 디렉터는 “제너레이션 85년산은 130년 숙성 철학의 집약체이자 지속 가능한 미래를 위한 예술적 유산”이라며 “85년 숙성에 도전했다는 사실은 단순한 기록이 아닌 자연과 시간, 그리고 인내의 협업으로 완성된 결과물”이라고 말했다.
