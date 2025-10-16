뮤즈엠, FAB JAPAN과 손잡고 K-콘텐츠 IP 비즈니스 글로벌 확장 나선다

K-POP 및 K-콘텐츠 IP 비즈니스 전문기업 ㈜뮤즈엠(MUSEM)이 일본의 라이선스 전문기업 ㈜FAB JAPAN(패브 재팬)과 전략적 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
뮤즈엠은 이번 협약을 통해 K-POP 아티스트 및 IP 기반의 브랜드 기획·유통·이벤트 사업을 일본 현지 시장에서 본격 전개한다. FAB JAPAN은 일본 내 다양한 해외 브랜드의 공식 라이선스 및 유통 사업을 전개해 온 기업이다. 최근 서울의 ‘원밀리언 댄스 스튜디오(1MILLION DANCE STUDIO)’와 정식 라이선스 계약을 체결하며 일본 내 K-콘텐츠 비즈니스의 확장 가능성을 입증한 바 있다.
이번 협약을 계기로 뮤즈엠은 FAB JAPAN과 함께 △K-POP IP 라이선스 사업의 일본 내 공동 전개 △아티스트 브랜드 협업 △팝업스토어 및 오프라인 전시 기획 △한·일 양국 간 문화 교류형 IP 프로젝트 추진 등을 이어갈 예정이다.
뮤즈엠은 K-POP 아이돌 그룹의 한국과 일본 콘서트 및 팬미팅 등 다양한 글로벌 IP 협업 프로젝트를 연이어 성사시키며, K-콘텐츠 기반 브랜드 비즈니스의 새로운 표준을 만들어가고 있다. 이번 FAB JAPAN과의 제휴는 이러한 뮤즈엠의 IP 기획력과 크리에이티브 네트워크를 일본 시장에 확장시키는 중요한 발판이 될 전망이다.
김현호 뮤즈엠 대표는 “이번 업무협약은 뮤즈엠의 IP 브랜딩 역량과 FAB JAPAN의 일본 내 네트워크가 결합된 협력 모델로, K-콘텐츠가 현지 시장에서 지속 가능한 브랜드로 자리 잡는 계기가 될 것”이라며 “뮤즈엠은 앞으로도 한국을 대표하는 K-POP 및 K-콘텐츠 IP 비즈니스 개발 기업으로서, 글로벌 시장에서의 영향력을 더욱 확장해 나가겠다”고 밝혔다.
