HL로보틱스, DIFA 2025서 실내 자율주행 주차로봇 ‘파키(PARKIE)’ 공개

HL로보틱스는 오는 22일부터 25일까지 대구 엑스코에서 열리는 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2025)’에 참가해 세계 최초 실내 자율주행 주차로봇 ‘파키(PARKIE)’를 공개한다. 이번 전시를 통해 실제 상용화에 성공한 자율주행 주차로봇의 현장 시연을 선보이며 참관객에게 ‘주차의 미래’를 직접 체험할 기회를 제공할 예정이다.
‘CES 2024 최고혁신상’과 ‘FIX 2025 최고기술혁신상’을 수상한 ‘파키’는 DIFA 2025에서 눈여겨봐야 할 혁신 제품 중 하나다. 약 9cm 초슬림 설계에도 불구하고 최대 3톤의 차량을 들어 올릴 수 있는 강력한 성능을 갖췄으며, 사용자가 차량을 승·하차존에 세우면 두 대의 로봇이 차량 하부로 진입해 차량을 들어 올린 뒤 자동으로 주차와 복귀를 수행한다.
또 자체 관제 소프트웨어를 통해 주차 레이아웃을 유연하게 변경할 수 있어 다양한 건물 환경에 손쉽게 적용할 수 있다. 이를 통해 주차 대수를 최대 30%까지 늘릴 수 있는 높은 공간 효율성을 제공하며, 주차장 내 문콕이나 이중주차 등의 문제를 원천 차단해 편의성과 안전성을 동시에 확보했다.
DIFA 2025 HL로보틱스 부스에서는 참관객들이 새로운 차원의 주차 경험을 직접 체험할 수 있도록 ‘자율주행 주차로봇 현장 시연’이 진행될 예정이다. HL로보틱스는 “당사는 실내·실외 주차로봇을 세계 최초로 상용화한 유일한 기업”이라며, “CES와 FIX에서 연이어 수상한 혁신 기술이 적용된 새로운 주차 패러다임의 변화가 도심 공간을 혁신적으로 바꿔 나가는 과정을 직접 확인하길 바란다”고 밝혔다.
이어 “상용화 성과를 발판으로 국내 시장 확대와 글로벌 시장 진출을 동시에 이뤄내며, 자율주행 주차로봇 분야에서 확고한 리더십을 구축해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
한편, HL로보틱스는 실내 자율주행 주차로봇 ‘파키’와 프랑스 자회사인 스탠리로보틱스가 개발한 실외 자율주행 주차로봇 ‘스탠(STAN)’을 기반으로, 세계 유일의 실내·실외 주차로봇 상용화 기업으로 자리매김했다. 또한 순찰로봇과 초저상 운반로봇 등 제품 라인업을 확장하며 보안, 물류 분야로 활동 범위를 넓히고 있다. HL그룹의 자동차 부품 기술력을 기반으로 한 안전성과 신뢰성이 고객 만족도를 높이며 HL로보틱스의 성장을 이끄는 핵심 경쟁력으로 평가받고 있다.
댓글 0