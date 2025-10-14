aT, 제3회 K-푸드 플러스 수출탑 신청 접수… 농식품·산업 수출확대 기여 기업 모집

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 제3회 ‘K-푸드 플러스(K-Food+) 수출탑’에 도전할 기업을 모집한다.
올해로 3회째를 맞는 K-푸드 플러스 수출탑은 농식품과 농산업의 수출을 독려하고자 수출 확대에 노력한 기업에 수여하는 상이다. 수출실적에 따라 수여하는 ‘수출탑’, 수출성과에 따라 수여하는 ‘테마탑(도약상·시장개척상·혁신파트너상)’으로 구성된다.
특히 올해는 수출탑 중 대상과 최우수상의 자격 요건을 ‘전년 대비 수출실적 10% 이상 상승’에서 ‘5% 이상 상승’ 조건으로 완화했다. 또 테마탑 중 ‘혁신파트너상’을 신설해 △생산기반 조성 △농업기술 확대 △상생협업 노력 등으로 수출 기여한 기업도 평가 대상에 포함했다.
농식품과 농산업 분야에서 수출성과가 있는 기업이라면 오는 31일까지 누구나 aT 수출종합지원시스템 누리집을 통해 온라인 접수할 수 있다. 수출실적 인정 기간은 지난해 10월부터 올해 9월까지 1년간이며, 직접 수출실적뿐만 아니라 간접 수출실적도 인정된다. 시상 규모는 50개 기업으로 시상식은 12월 중 서울 양재동 aT센터에서 진행될 계획이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
