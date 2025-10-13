한화, 나눔비타민과 ‘따듯한 한 끼 캠페인’ 진행… 결식우려 아동에 식사쿠폰 지원

한화는 지난 2일 사회적 기업 나눔비타민과 ‘결식우려 아동 급식 지원사업’ 협약을 체결하고 인천지역 결식우려 아동에게 약 2000만 원 규모의 식사쿠폰을 지원한다고 13일 밝혔다.
협약식에는 이영찬 한화 인사지원팀장과 김하연 나눔비타민 대표 등 양측 관계자가 참석했다.
이번 캠페인은 가정 형편 등으로 끼니를 거르기 쉬운 만 18세 미만 아동들에게 복지 플랫폼 ‘나비얌’을 통해 제휴 매장에서 자유롭게 식사할 수 있는 쿠폰을 제공하는 프로그램이다. 한화는 단순한 급식 지원을 넘어 아이들이 스스로 원하는 음식을 선택하며 자존감을 높일 수 있도록 돕는다는 설명이다.
또한 한화 임직원들이 직접 제휴 매장을 방문해 식사와 함께 응원 편지를 전달하는 ‘착한가게 응원 캠페인’도 병행한다. 이를 통해 지역 소상공인과의 상생을 도모하고 지역사회 내 선순환 구조를 확산할 계획이다.
이영찬 한화 인사지원팀장은 “이번 협약은 아이들이 보다 나은 환경에서 성장할 수 있도록 돕는 뜻깊은 발판이 될 것”이라면서 “미래의 주역인 아이들이 밝고 건강하게 자라도록 꾸준히 지원을 이어가겠다”고 말했다.
김하연 나눔비타민 대표는 “아이들이 먹고 싶던 음식을 자유롭게 선택할 수 있게 돼 큰 만족을 느끼고 있다”며 “한 끼의 지원이 아이들의 자존감과 행복을 지켜주는 의미 있는 사업으로 이어질 것”이라고 전했다.
한편, 한화는 그룹의 사회공헌 철학인 ‘함께 멀리’ 정신을 바탕으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하고 있다. ‘포레나 도서관 조성사업’, ‘자립준비청년 지원사업’, ‘건설기술 교육 및 노후점포 환경개선’ 등 다양한 지역사회 공헌 활동을 이어가고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0