바잉스퀘어, 뉴욕 브루클린서 ‘서울 팝업 2025’ 성료

바잉스퀘어(대표 최정현)가 기획·주관한 ‘SEOUL POP-UP 2025 Episode 1: K-Beauty, Be the Beautiful’이 지난 5일 열흘 간의 일정을 성공적으로 마무리했다.
이번 행사는 뉴욕 브루클린 윌리엄스버그에 위치한 바잉스퀘어의 인하우스 쇼룸 ‘VIBE TWLV’에서 열렸으며, 전시·체험·콘텐츠·바이어 상담이 동시에 이루어지는 뉴욕 유일의 하이브리드 공간에서 K-뷰티의 새로운 가능성을 제시했다.
이번 팝업에는 정샘물(JUNG SAEM MOOL), 에센허브(Essenherb), 엔디피(NDP), 니아르(NE:AR), 리솔츠(ReSaltZ), 빌라 에르바티움(VILLA ERBATIUM), 유유유유유(UUUUU.), 이로이로(iroiro) 등 서울 기반 뷰티 브랜드 8곳과 뷰티테크 기업 비컨(becon.), 애니모먼트(ANYMOMENT)가 참여했다. 또 총 2,521명의 고객이 온라인 사전 예약을 통해 참여 의사를 밝혔으며, 1,811명이 현장을 직접 방문했다.
브루클린 지역 최초의 대한민국 주도 체험형 쇼룸에서 열린 이번 팝업은 갤러리와 인디 리테일, 스트리트 컬처가 교차하는 윌리엄스버그의 창의적 분위기 속에서 서울의 감성과 뉴욕의 로컬 에너지가 교차하는 무대를 완성했다. 특히, 도심 속 자연 회복과 감성적 치유를 의미하는 ‘바이오필리아(Biophilia)’ 공간 콘셉트를 적용해 숲과 정원의 생동감을 담아냈다.
현장에서의 모든 체험은 바잉스퀘어가 운영하는 B2B 디지털 도매 플랫폼 ‘카탈로그 샵(Catalog Shop)’과 실시간으로 연동됐다. 소비자는 QR 코드를 통해 제품 정보를 즉시 확인하고, 바이어는 현장에서 즉시 발주 문의 및 상담을 진행하며, 디지털과 오프라인이 결합된 옴니채널 거래 구조를 경험했다.
블루밍데일스(BLOOMINGDALE’S), 메이시스(MACY’S), 입시(IPSY), 오롤리(OHLOLLY), 에이치마트(HMART) 등 북미 주요 리테일 바이어와 KOTRA 뉴욕지사, 서울경제진흥원(SBA) 관계자가 참석해 K-뷰티 브랜드와의 실질적인 수주 상담과 네트워킹을 이어갔다. 이번 팝업은 단순한 전시를 넘어, 브랜드와 바이어, 소비자가 실질적인 교류와 거래로 이어지는 현장 중심의 플랫폼으로 기능했다.
최정현 바잉스퀘어 대표는 “전 세계 뷰티 산업의 중심지인 뉴욕에서 K-뷰티의 존재감을 직접 확인할 수 있었다”며 “이번 행사는 디지털 도매 플랫폼과 오프라인 쇼룸을 결합한 바잉스퀘어의 새로운 비즈니스 모델을 실증한 계기였다”고 말했다. 이어 “서울의 혁신 브랜드들이 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록, 데이터 기반의 플랫폼과 현지 쇼룸을 결합한 확장 전략을 지속적으로 추진하겠다”고 덧붙였다.
바잉스퀘어는 이번 행사를 시작으로 ‘서울 팝업 시리즈(Seoul Pop-Up Series)’를 연례 프로젝트로 전개할 예정이다. 향후 패션, 라이프스타일, 아트 등으로 테마를 확장하며, 서울의 창의성과 혁신성을 글로벌 시장과 연결하는 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.
이번 프로젝트는 서울경제진흥원의 글로벌 거점(비더비·B the B) 확산 협력 사업의 일환으로 진행됐다. 비더비는 서울을 대표하는 K-뷰티 복합문화공간으로, 지난 2022년 9월 개관한 이래 누적 방문객 194만 명을 기록했다. 이번 팝업 행사는 그간 국내에서 쌓아온 성과를 기반으로 한 비더비의 첫 해외 진출 사례로, K-뷰티 체험 공간을 성공적인 정책 수출 모델로 제시했다.
