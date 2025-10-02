인스파이어, 힐튼과 제휴… 2억 충성고객 접점 확대

인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 글로벌 호텔 체인 힐튼과 전략적 파트너십을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협력으로 인스파이어는 단순한 객실 판매 채널 확대를 넘어 힐튼의 대규모 로열티 회원 기반을 활용할 수 있게 됐다.
힐튼은 전 세계 139개국에서 8800여 개 호텔을 운영하고 있다. 고객 로열티 프로그램 ‘힐튼 아너스’ 회원 수는 2억2600만 명에 달한다.
인스파이어는 “이번 제휴를 통해 자사 객실을 힐튼 공식 채널에 노출하면서 해외 고객 접근성을 높이고 힐튼 아너스 회원을 대상으로 포인트·현금 병행 결제, 전용 할인, 모바일 앱 서비스 등 다양한 혜택을 제공할 예정”이라고 전했다.
업계에서는 이번 협력이 인스파이어의 브랜드 신뢰도를 강화하는 계기가 될 것으로 본다. 개장 초기 신생 리조트의 한계를 글로벌 체인과의 협업을 통해 보완할 수 있으면서 ‘힐튼 파트너 호텔’이라는 타이틀은 해외 고객에게 안정감을 줄 수 있다는 평가다.
운영 측면에서도 시너지가 예상된다. 힐튼이 축적한 글로벌 서비스 매뉴얼과 MICE 운영 경험, VIP 응대 방식이 접목되면서 인스파이어의 서비스 경쟁력이 높아질 것으로 전망된다. 인스파이어가 보유한 1만5000석 규모 공연 아레나, 대규모 연회시설, 외국인 전용 카지노 등 초대형 시설 운영에도 힐튼의 노하우가 도움이 될 것으로 업계는 보고 있다.
입지 효과도 주목된다. 인천국제공항 인근에 위치한 인스파이어는 환승객과 해외 관광객 유치에 유리하다. 힐튼 네트워크와의 연계를 통해 글로벌 고객 접근성을 한층 확대할 수 있을 것으로 기대된다.
업계 관계자는 “인스파이어는 이번 협력을 통해 글로벌 판매망과 2억 명 규모의 충성고객 풀을 동시에 확보하게 됐다”면서 “힐튼의 브랜드 신뢰도와 운영 노하우가 더해지면서 아시아 시장에서의 성장 가능성이 높아질 것”이라고 말했다.
