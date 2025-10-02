분당 재건축·수지 리모델링 억대 분담금 책정… 용인 수지 분양가 3.3㎡ 5000만원 초읽기

분당 재건축과 용인 수지 리모델링 단지에서 수억 원대 분담금이 책정되면서 신규 분양 아파트 분양가가 크게 오를 전망이다. 인근 분당은 4억~5억 원대, 수지는 3억~4억 원대 분담금이 현실화되면서 분양가 상한선과 하한선을 동시에 끌어올리는 ‘샌드위치’ 구도가 형성되고 있다. 이에 따라 용인 수지 아파트 시장은 3.3㎡당 5000만 원 돌파가 초읽기에 들어갔다는 평가다.
부동산 업계에 따르면 분당 재건축 단지들은 주택형에 따라 최소 4억~5억 원 수준의 분담금이 발생할 것으로 알려졌다. 재건축 선도지구인 양지마을은 6개 단지 4400가구를 7500가구로 재건축하는 통합 사업이 추진 중인데 일부 소유주에게는 7억 원에 달하는 분담금이 예고됐다. 업계에서는 착공 시점에 공사비가 더 오를 가능성이 크다고 보고 있어 실제 부담은 이번 추정치를 웃돌 수 있다는 전망도 나온다.
높아진 분담금은 분양가로 직결된다. 조합 입장에서는 조합원 분담금 부담을 줄이기 위해 일반분양가를 최대한 높이는 수밖에 없기 때문이다. 이 때문에 분당 재건축 일반분양가는 보수적으로 잡아도 평당 6000만~7000만 원에 이를 것이라는 분석이 나온다. 한 부동산 관계자는 “분당에서 리모델링으로 분양되는 느티나무3단지만 보더라도 7000만 원 수준이 거론된다”며 “재건축은 용적률 특성상 일정 수준 이상의 분담금을 감수해야 하고 이는 결국 분양가 상승으로 이어진다”고 설명했다.
수지구 리모델링 단지들도 분양가를 밀어올리는 요인이다. 초입마을(동아·삼익·풍림아파트) 리모델링은 조합원 분담금이 3억5000만 원으로 확정됐다. 새로 늘어나는 93가구가 일반분양 예정인데 업계에서는 후발 단지의 경우 공사비 인플레이션과 자재비 상승으로 분담금이 4억~5억 원까지 치솟을 것으로 내다본다. 용인시청에 따르면 현재 수지구에서만 13곳에서 리모델링이 추진 중이다.
이처럼 인접 분당 재건축이 가격 상한선을, 수지 리모델링이 가격 하한선을 동시에 끌어올리면서 수지 신규 분양 단지는 평당 5000만 원을 넘어설 가능성이 높다.
풍덕천동 공인중개사무소 관계자는 “분양가가 향후 치솟을 것이란 전망에 부담을 느낀 수요자들이 수지 신축을 선점하려는 움직임이 있을 것”이라면서 “수지구는 수요는 많은데 리모델링으로 조금씩만 공급되고 있고 특히 몇년 뒤 나올 단지들의 분양가를 생각하면 먼저 분양에 들어가는 단지가 가장 저렴하다는 인식이 팽배할 수밖에 없는 상황”이라고 설명했다.
댓글 0