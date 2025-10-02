바디프랜드 미니, 롯데면세점 온라인몰 단독 입점

추석 선물 수요·해외 여행객 맞춤형 라인업 강화
바디프랜드가 소형 헬스케어 디바이스 브랜드 ‘바디프랜드 미니’를 롯데면세점 온라인몰 단독 입점시키며, 추석 시즌 선물 수요와 해외 여행객을 겨냥한 전략을 본격화한다.
이번 입점은 단순한 판매 채널 확대를 넘어, 공항을 오가는 고객들이 출국 전 온라인 예약 후 도착 시 간편하게 수령할 수 있는 여행객 맞춤형 서비스의 성격을 갖는다.
바디프랜드 미니는 △두피 관리기 ‘두피올케어’ △휴대용 마사지건 ‘미니건’ △목·어깨 마사지기 △마사지 쿠션 등 다양한 소형 헬스케어 제품을 통해 이동 중에도 건강한 휴식을 제공한다. 두피올케어와 미니건은 기내용 캐리어에도 들어가는 가벼운 사이즈와 무선 사용이 가능해, 추석 명절 부모님 선물은 물론 해외여행 필수템으로도 각광받고 있다.
브랜드 관계자는 “추석 시즌은 선물 수요와 해외여행객이 동시에 증가하는 시기”라며 “롯데면세점 단독 입점을 통해 고객이 출국 전 더 합리적이고 편리하게 제품을 준비할 수 있게 됐다”고 전했다.
회사는 이번 입점을 시작으로 면세 전용 패키지와 시즌 한정 기획전을 강화할 예정이다. 또한 공항 픽업존·라운지 체험 기회를 확대해, 고객이 출국 직전에도 자연스럽게 제품을 접하고 구매할 수 있는 환경을 만들 계획이다.
바디프랜드 미니는 브랜드 슬로건 ‘Slow down your day’ 아래, 바쁜 현대인에게 여행 중에도 온전히 쉴 수 있는 순간을 제공하는 철학을 추구한다. 이번 롯데면세점 단독 입점은 이러한 철학을 글로벌 여행 환경으로 확장한 사례로, 향후 휴대 헬스케어 시장에서 새로운 표준을 제시할 것으로 기대된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
