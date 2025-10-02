국세청 차장 이성진-서울지방청장 김재웅

李정부 국세청 고위급 인사
국세청 본청 차장에 이성진 정보화관리관이 임명됐다. 서울지방국세청장엔 김재웅 기획조정관이 승진 이동했다.
중부청장 이승수-부산청장 강성팔
국세청은 1일 이 같은 내용의 고위공무원단 인사를 발표했다. 임광현 국세청장 취임 이후 첫 고위직 인사다. 신임 이 차장은 고려대 경제학과를 졸업한 뒤 행정고시 41회로 공직에 입문했다. 중부지방국세청 조사2국장, 부산청 조사2국장 등을 지냈다. 국세청 정보화관리관으로서 국세행정 전 분야에서 인공지능(AI) 기반 혁신을 주도했다는 평가를 받는다.
서울지방국세청장에 임명된 김 조정관은 행시 42회로 한양대 경영학과를 졸업했다. 중부청 조사1국장, 부산지방국세청 조사1국장 등을 역임했다. 중부청장에는 이승수 국세청 법인납세국장, 부산청장에는 강성팔 국세조세관리관, 대전청장에는 정용대 복지세정관리단장, 광주청장에는 김학선 대전청 조사1국장, 대구청장에는 민주원 국세청 조사국장이 임명됐다.
▽고위공무원 나급 △국세공무원교육원장 김진우 △국세청 기획조정관 김지훈 △〃 정보화관리관 양철호 △〃 국제조세관리관 한창목 △〃 징세법무국장 박해영 △〃 개인납세국장 박종희 △〃 법인납세국장 심욱기 △〃 자산과세국장 오상훈 △〃 조사국장 안덕수 △〃 복지세정관리단장 김대원
세종=정순구 기자 soon9@donga.com
