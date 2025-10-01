고운세상코스메틱 닥터지, 올리브영 10월 온라인 기획전 참가… 보이넥스트도어 포토프레임 증정

고운세상코스메틱은 화장품 브랜드 닥터지가 올리브영 10월 기획전에 참가해 글로벌 앰버서더 보이넥스트도어와 연계한 특별 혜택을 선보인다고 1일 밝혔다. 이번 기획전은 1일부터 5일까지 올리브영 온라인몰과 앱에서 진행된다.
닥터지는 대표 안티에이징 라인인 ‘블랙 스네일’ 기획 세트를 최대 29% 할인된 가격으로 판매한다. 주요 제품은 ▲블랙 스네일 크림 기획세트(본품 50ml 2개+15ml) ▲블랙 스네일 레티놀 앰플 기획세트(본품 50ml+레티놀 링클 마스크) 등이다. 기획전 기간 동안 블랙 스네일 크림과 레티놀 앰플을 함께 구매한 고객에게는 보이넥스트도어 멤버별 폴라로이드형 포토프레임 세트를 선착순 증정한다고 한다.
‘블랙 스네일 크림’은 누적 판매 3300만 개를 기록한 제품으로 블랙 스네일 뮤신과 프로폴리스를 함유해 건조한 계절에 적합하다. ‘블랙 스네일 레티놀 앰플’은 독자 성분인 ‘스네일 레티놀’을 함유해 끈적임 없이 피부 속광과 탄력을 강화하는 것이 특징이다.
김도희 고운세상코스메틱 H&B팀 매니저는 “환절기 피부 건강을 책임질 블랙 스네일 라인과 글로벌 앰버서더 보이넥스트도어를 함께 선보일 수 있어 의미가 크다”면 “이번 기획전에서 다양한 혜택을 마련한 만큼 많은 고객들이 즐거운 경험을 하길 바란다”고 말했다.
