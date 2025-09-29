K-뷰티에 푹 빠진 카디비, ‘믹순’ 콩 에센스·콩 크림에 찬사

최근 넷째 임신 소식을 밝힌 글로벌 팝스타 카디비(Cardi B)가 약 2억 명에 달하는 글로벌 팔로워를 보유한 자신의 SNS를 통해 한국 스킨케어 브랜드 믹순(mixsoon) 제품을 애용하고 있다고 소개해 화제를 모으고 있다.
카디비는 해당 영상에서 직접 믹순 콩 에센스와 콩 크림을 소개했다. 특히 콩 에센스의 발효 콩 성분에 주목하며 “이거 100% 식물성이고 발효 콩 성분이라 순하면서도 효과가 확실하다”고 전했다. 이어 “얼굴뿐만 아니라 어두운 팔꿈치나 다른 부위에도 좋다”며 멀티 케어가 가능한 제품이라고 강조했다.
또한 믹순 콩 크림에 대해서는 “수분 광채를 잠그는 크림”이라 표현하며 “팔꿈치 같은 어두운 부위나 잡티가 고민되는 부위에 써보면 확실히 달라진다”, “사용해보면 믹순이 최고라고 말할 수 있다”고 소개했다.
믹순의 대표 제품인 콩 에센스는 발효 콩 추출물과 AHA 성분을 함유해 피부에 깊은 수분을 공급하고 피지와 각질을 정돈하여 매끄럽고 수분결광이 도는 피부로 가꿔주는 것이 특징인 제품이다.
함께 소개된 콩 크림은 콩 에센스의 영양을 그대로 담은 크림으로, 피부 속까지 깊은 보습감을 전달하고 장시간 촉촉하고 건강한 피부 컨디션을 유지시켜주는 것이 특징이다. 두 제품 모두 100% 비건 포뮬러로 제작된 클린 뷰티 제품이다.
카디비는 과거 정관장 홍삼, 삼양 까르보 불닭볶음면 등을 직접 소개하는 등 평소 K-푸드와 K-뷰티에 대한 애정을 꾸준히 드러내는 대표 셀럽이다. 이번 믹순 영상 또한 전 세계 팬들의 주목을 받으며, K-뷰티 제품에 대한 관심을 다시 한번 불러일으키고 있다.
한편, 믹순은 ‘순수 원료주의’ 철학을 바탕으로 꼭 필요한 성분만 담은 간결한 스킨케어를 지향하는 브랜드다. 현재 미국 ULTA Beauty 전 매장 입점을 비롯해 아마존, 틱톡샵 등 글로벌 주요 온라인 채널에서 판매 중이며, 아시아·유럽·북미 등 79개국 진출을 통해 전 세계 소비자와의 접점을 꾸준히 확대하고 있다.
