교촌치킨, 서울서 배달앱 가격 줄인상…허니콤보 2만5000원

서울 지역 대다수 교촌치킨 매장이 배달앱 판매가를 올린 것으로 나타났다. 이달 11일 순살치킨 메뉴에 닭가슴살을 섞고 중량을 줄인 데 이어 배달앱 가격까지 인상한 것이다.
29일 프랜차이즈 업계에 따르면 서울 지역 교촌치킨 가맹점주들은 19일부터 배달의민족과 쿠팡이츠에서 판매되는 허니콤보, 레드콤보, 간장콤보, 반반콤보 가격을 2000원씩 올렸다. 대표 메뉴인 허니콤보는 2만3000원에서 2만5000원으로 뛰었다. 현재 서울 매장의 90% 이상이 가격을 올린 것으로 알려졌다.
이번 인상은 배달앱 수수료 부담을 덜기 위한 조치로 풀이된다. 매장이나 교촌치킨 전용 앱 가격은 변동이 없다. 서울 외 지역 가맹점주들은 가맹본사가 정한 권장 소비자가격을 따르거나, 본사와 별도 협의 없이 배달 메뉴 가격을 2000∼3000원가량 올린 것으로 전해졌다.
교촌에프앤비 관계자는 “가맹본부는 가격을 권고할 수 있을 뿐 강제할 수는 없다”며 “가맹점 요구를 듣는 과정에서 배달 전용 가격제가 불러올 수 있는 소비자 불만과 혼란을 최소화할 수 있도록 협의해 나가겠다”고 말했다.
김다연 기자 damong@donga.com
