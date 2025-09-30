‘AI 홈’ 스크린-‘빅스비’로 간편 제어… 비스포크 AI 원바디 출시

[2025 KCSI 1위 기업] 세탁기·의류건조기 부문
삼성전자가 터치스크린을 탑재해 한층 강화된 AI 기능을 지원하는 2025년형 상하 결합형 세탁기·건조기 ‘비스포크 AI 원바디’를 선보였다.
삼성전자는 한 단계 업그레이드된 결합형 세탁기·건조기 신제품을 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓히는 동시에 ‘AI 가전=삼성’ 공식을 강화한다.
2025년형 비스포크 AI 원바디는 국내 최대 25㎏ 용량의 하단 세탁기와 22㎏ 용량의 상단 건조기가 하나로 결합된 제품으로 빨래 양이 많거나 분리 세탁을 선호하는 소비자에게 최적의 솔루션을 제공한다. 이번 신제품은 세탁기와 건조기 단품을 직렬로 설치할 때보다 상단 건조기 투입구 높이가 약 45㎜ 낮아져 세탁물 투입이 더욱 편리하다.
‘AI 홈’ 스크린과 ‘빅스비’로 더 스마트한 연결 경험 제공
2025년형 비스포크 AI 원바디는 7(인치)형 ‘AI 홈’ 터치스크린을 탑재해 세탁·건조 코스와 기능을 한눈에 보고 손쉽게 제어할 수 있도록 했다. 7형 AI 홈 터치스크린은 사용자가 자연스럽게 서 있는 상태에서 정보를 확인하고 조작할 수 있는 위치에 적용돼 한층 편리하다.
터치스크린에서 집 안 도면을 3차원으로 보여주고 연결된 가전의 위치와 상태를 한눈에 볼 수 있는 ‘3D 맵뷰’ 기능으로 ‘스마트싱스’에 연결된 기기를 편리하게 제어할 수 있다.
또 AI 음성비서 ‘빅스비’를 지원해 대화하듯 자연스럽게 음성 제어도 가능하다. 기존에 학습하지 않은 지시나 복잡한 명령어도 이해하고 직전에 나눈 대화를 기억해 이어서 대화할 수 있다. 예를 들어 “빅스비, 무세제 통세척 코스가 뭐야?”라고 물으면 이에 대한 정보를 제공하고 이어서 “그걸로 시작해 줘”라고 말하면 직전 대화를 기억해 기능을 실행한다.
AI가 알아서 최적의 솔루션 제공… 더욱 편리한 세탁 경험 선사
2025년형 비스포크 AI 원바디는 △AI 맞춤세탁+ △AI 맞춤건조+ △AI 진동소음 저감 시스템 △AI 세제 자동투입 등 한층 고도화된 AI 기능을 두루 갖췄다.
‘AI 맞춤세탁+’는 세탁물의 종류, 무게, 오염도에 따라 최적의 코스로 알아서 맞춤 세탁하는 기능이다. AI가 세탁물의 특성과 패턴을 분석해 옷감을 구분하고 옷감에 맞춰 세탁부터 헹굼, 탈수까지 전 과정을 섬세하게 조절해 한층 깨끗하게 세탁한다. 세탁 중 오염도를 판단해 세제를 더 넣기도 하고 세탁 시간을 줄이거나 추가한다.
AI가 인식할 수 있는 옷감이 기존 섬세·타월·일반 3종에서 데님·아웃도어까지 총 5종으로 확대됐다.
‘AI 맞춤건조+’는 일반·데님·타월·섬세 4종을 구분해 데님과 같이 두꺼운 의류는 구석구석 꼼꼼하게 건조하고 타월류는 보송보송하게 건조하는 등 의류 재질과 특성에 최적화된 알고리즘으로 맞춤 건조를 수행하는 기능이다.
이불에 특화된 세탁·건조 기능도 지원한다. ‘AI 이불세탁’과 ‘AI 이불건조’는 이불의 부피와 종류를 감지해 얇은 이불은 빠르게 세탁·건조해 물 사용량과 에너지를 절감하도록 돕는다. 두꺼운 이불은 더 꼼꼼하게 세탁·건조해 엉킴 없이 깨끗하고 보송하게 건조한다.
2025년형 비스포크 AI 원바디는 업그레이드된 ‘AI 진동 소음 저감 시스템’을 갖췄다. 세탁기가 설치된 바닥 환경에 따라 세탁기의 진동 패턴을 감지해 진동을 최소화한다. 또 진동을 흡수하는 2단 댐퍼를 탑재해 탈수 시 소음도 51.7㏈(A)로 낮다.
그 외에도 세탁물에 맞게 적정한 양의 세제를 알아서 투입하는 ‘AI 세제 자동투입’ 기능과 세탁이나 건조 종료 후 자동으로 문을 열어주는 ‘오토 오픈 도어’ 등 다양한 편의 기능도 두루 갖췄다. 특히 이번 신제품은 ‘비스포크 AI 콤보’에서 처음 선보였던 ‘직수 파워 오토 클린’ 기능을 새롭게 적용했다.
2025년형 비스포크 AI 원바디는 한국에너지공단이 발표한 드럼세탁기 1등급 최저 기준과 비교해 세탁 시 세탁물 1㎏당 소비전력량이 동일 기준보다 45% 더 낮다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
