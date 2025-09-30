유통 혁신할 스타트업 7곳과 마케팅 등 협업

GS리테일은 18일 서울 강남구 GS타워에서 ‘더지에스 챌린지 퓨처 리테일’ 3기 밋업 행사를 열고 선발된 스타트업들과 공식 협업을 시작했다. ‘퓨처 리테일’은 GS리테일이 서울창조경제혁신센터와 함께 2023년부터 운영해온 오픈이노베이션 프로그램이다.
GS리테일은 인공지능(AI)·데이터·디지털 전환(DX) 기반 스타트업과 PoC(Proof of Concept)를 추진하며 매장 운영 효율화, 디지털 마케팅 고도화 등 구체적인 혁신 성과를 만들어왔다. 최근 2년간 11개 스타트업이 이 프로그램을 통해 실제 사업 성과를 입증했다.
올해 3기에는 150여 개 기업이 지원했다. GS리테일은 3개월간의 심사를 거쳐 △데이터라이즈 △제트에이아이 △리콘랩스 △드랩 △크랩스 △오믈렛 △팀리미티드 등 7개사를 최종 선발했다.
GS리테일은 이들 스타트업과 AI 기반 초개인화 마케팅, Gen AI를 활용한 숏폼, 3D 영상 및 CG 제작, 데이터 기반 의사결정 자동화 등 DX의 핵심 기술을 유통 현장에 직접 접목한다는 계획이다.
구체적으로 CRM 마케팅 영역에서는 데이터라이즈와 제트에이아이가 GS샵과 협업한다.
이들은 고객 행동 기반 초개인화 마케팅의 도입 가능성을 검토할 예정이다. 리콘랩스, 드랩, 크랩스는 3D 콘텐츠 제작부터 방송 CG·자막, 숏폼 영상 자동화까지 다양한 기술로 홈쇼핑 방송을 고도화할 방안을 모색한다. 오믈렛은 편의점 발주 프로세스를 최적화하는 방안을 시험한다. 팀리미티드는 온·오프라인 데이터를 결합한 타깃 마케팅으로 GS25 경쟁력 강화를 모색할 방침이다.
댓글 0