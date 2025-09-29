“AI 비서 ‘시리’ 개편 앞둔 애플, 챗GPT 닮은 앱 개발”

블룸버그 “내부 검증 작업중” 보도
애플이 내년 인공지능(AI) 비서 시리(Siri)의 대대적 개편을 앞두고 이를 시험하기 위해 챗GPT와 유사한 앱을 개발한 것으로 알려졌다.
팀 쿡 “AI, 반드시 이겨야 할 분야”
블룸버그통신은 27일(현지 시간) 애플의 AI 부서가 이 앱을 통해 시리의 새로운 기능을 평가하고 있다고 보도했다. 블룸버그에 따르면 이 앱의 내부 코드명은 ‘진리’를 뜻하는 라틴어에서 따온 ‘베리타스(Veritas)’로, 현재 애플 내부용으로만 사용되고 있다. 노래나 이메일 같은 개인 데이터 검색, 사진 편집과 같은 작업 수행이 가능한 것으로 확인됐다. 다른 챗봇들과 유사하게 다양한 주제의 여러 대화를 관리할 수 있고 과거 대화를 저장·참조하고, 이전 질문을 이어가며 장문의 대화도 지원한다.
애플은 이 앱을 외부에 공개할 계획은 없는 것으로 전해졌지만 블룸버그 통신은 해당 앱을 두고 “시리 개편을 준비하는 과정에서 중요한 전환점”이라고 평가했다.
새 단장한 시리는 당초 지난해 말 출시될 예정이었지만 여러 차례 지연된 끝에 내년 3월 공개될 예정이다. 시장에서는 성공할 경우 애플의 AI 경쟁력 회복에 도움이 되겠지만 실패 시 구글 등 다른 경쟁사에 더 뒤처질 위험이 큰 것으로 본다. 애플은 최근 아이폰 17을 공개했지만 AI 플랫폼에 대해서는 크게 강조하지 않았다.
새로운 시리는 화면에 표시된 정보에 직접 작동할 수 있도록 설계됐으며, 이를 통해 사용자가 기기를 더 자연스럽게 탐색할 수 있게 할 예정이다.
한편 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 최근 직원들과의 회의에서 “AI는 수십 년 만의 가장 큰 변화”라며 “우리가 반드시 이겨야 할 분야”라고 강조했다. 또 “이 기회를 잡을 것이며 필요한 투자를 하겠다”고 강조한 바 있다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
