LG화학, ‘협력사 기술보호 지원사업’ 추진… 맞춤형 보안 솔루션 제공

협력사 기술 유출·위·변조 예방
LG화학은 협력사 기술과 데이터를 보호하기 위해 ‘기술보호 지원사업’을 추진한다고 26일 밝혔다.
업체별 맞춤 진단→보안 솔루션 제공
해당 사업은 협력사 기술 유출과 위·변조를 예방하고 중요 데이터 복구시스템과 지식재산 관리 체계를 갖출 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 기술보호가 필요한 협력사를 대상으로 보안 수준을 진단하고 맞춤형 컨설팅과 프로그램을 연계해 종합적인 지원을 제공한다.
이번 지원사업으로 LG화학 양극재 건조설비 공급 업체인 우리이엠아이의 보안시스템을 하나로 통합 관리하는 보안솔루션 구축과 제3자가 보관·인증하는 기술지킴서비스를 지원한다. 펌프제작 전문 업체인 동양화공기계는 외부로 기술 유출을 원천 차단하는 시스템과 기술지킴서비스를 지원받게 된다.
LG화학은 협력사들의 자체 데이터는 물론 양사간 공유하는 기밀 정보까지 보안 수준이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
고윤주 LG화학 최고지속가능전략책임자(CSSO) 전무는 “LG화학은 협력사 데이터와 기술보호를 통해 신뢰할 수 있는 파트너로서 지속가능한 성장과 상생을 이뤄 나갈 것”이라고 말했다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0