“영포티 전면 배치”… 신세계그룹, 신임 대표·임원 40% ‘40대’ 발탁

신세계그룹이 9월 26일 정기 임원 인사를 단행했다. 예년보다 한 달 앞당겨진 이번 인사에서는 대표이사 교체와 임원 승진, 보직 이동이 대규모로 이뤄졌다. 특히 신규 대표 가운데 약 36.4%가 40대 ‘영포티(Young Forty)’ 세대에 해당해 젊은 리더십 전면 배치를 통한 세대교체 의지가 뚜렷하게 드러났다. 그룹 최초 여성 CEO도 탄생하며 성과주의와 다양성 확대 기조가 부각됐다.
대표 교체는 핵심 계열사 전반에 걸쳐 이뤄졌다. 박주형은 신세계 사장으로 승진하며 신세계센트럴 대표를 겸직하게 됐고 문성욱 역시 시그나이트 사장으로 올라 신세계라이브쇼핑 대표를 겸임한다. 장승환은 지마켓 대표, 최택원은 SSG닷컴 대표, 이석구는 신세계디에프 대표, 임형섭은 신세계푸드 대표로 각각 내정됐다. 패션·라이프스타일 부문에서는 김덕주가 신세계인터내셔날 대표와 신세계톰보이 대표를 동시에 맡으며 서민성은 신세계인터내셔날 코스메틱1부문과 퍼셀 대표를 겸직하게 됐다. 이승민은 신세계인터내셔날 코스메틱2부문 대표이사와 어뮤즈코리아 대표이사로 선임돼 그룹 최초 여성 CEO로 이름을 올렸다. 김홍극은 신세계인터내셔날 자주부문 대표를 맡으며 동시에 신세계까사 대표와 시코르 총괄을 겸한다. 강승협은 신세계건설 대표, 최훈학은 조선호텔앤리조트 대표로 각각 내정됐다.
이번 인사에서 대표 교체자는 총 11명으로 이 가운데 장승환 지마켓 대표, 최택원 SSG닷컴 대표, 이승민 신세계인터내셔날 코스메틱2부문 대표, 서민성 신세계인터내셔날 코스메틱1부문 대표 등 4명이 40대다. 전체의 약 40%가 영포티 세대로 채워지며 그룹 내 젊은 리더십 확대 기조를 보여줬다. 여기에 그룹 최초의 여성 CEO인 이승민 선임까지 더해지면서 성과주의와 다양성 강화라는 두 가지 방향성이 동시에 드러났다는 평가다.
신세계그룹 관계자는 “성과주의 원칙을 분명히 하면서 젊은 리더십을 과감히 전진 배치했다”면서 “이번 인사를 계기로 변화하는 시장 환경에 한발 앞서 대응하고 그룹 전체의 경쟁력을 한층 끌어올릴 것”이라고 말했다.
