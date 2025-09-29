육류 외식 브랜드 미진축산, 에이비식스(AB6IX) 박우진 새 모델로 발탁

㈜미진미트는 자사가 운영하는 육류 외식 브랜드 미진축산의 새 모델로 아이돌 그룹 AB6IX(에이비식스) 멤버 박우진을 기용했다고 밝혔다. 신규 광고 촬영은 지난 8월 말 경기도 일산의 한 스튜디오에서 진행됐다.
업계 전문가들은 이번 선택을 “프랜차이즈 브랜드가 젊은 세대와의 접점을 강화하기 위한 전략적 행보”로 해석한다. 실제로 외식업계는 최근 소비 주력층이 된 MZ세대를 겨냥해 엔터테인먼트·K팝 요소를 마케팅에 접목하는 움직임을 보이고 있다.
미진축산 관계자는 “박우진은 무대 위에서 보여주는 역동성과 대중에게 주는 친근함을 동시에 지닌 아티스트”라며 “이번 협업이 브랜드 인지도 확산과 이미지 제고에 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.
개인 유튜브 채널 ‘wootube(우튜브)’를 운영하며 팬들과도 꾸준히 소통하고 있는 박우 진은 지난 8월 25일 AB6IX의 10번째 EP ‘UPSIDE DOWN(업사이드 다운)’을 발매하고 음악 방송과 라디오 등에서 활발히 활동 중이다. 그룹 활동과 개인 활동을 병행하며 다채로운 매력을 보여주고 있는 그는 이번 광고를 통해 활동 영역을 더욱 넓히게 됐다.
완성된 광고는 오는 11월 지상파 방송과 온라인 플랫폼을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
