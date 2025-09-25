동아일보

로보-연금굴링 고객에 투자 지원금

삼성증권

삼성증권이 ‘로보굴링’ ‘연금굴링’ 투자 고객을 대상으로 이벤트를 연다. 삼성증권 제공
삼성증권이 ‘로보굴링’ ‘연금굴링’ 투자 고객을 대상으로 이벤트를 열고 최대 1만 원 투자 지원금을 제공한다.

삼성증권이 상장지수펀드(ETF)를 활용해 포트폴리오를 자문해주는 서비스인 ‘로보굴링’과 ‘연금굴링’ 투자 고객을 대상으로 10월 13일까지 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 삼성증권 ‘굴링’ 서비스는 매월 운용 보고와 시장 상황에 따라 수시 및 정기로 상품 교체, 자산배분 비중 교체 등의 리밸런싱(재조정) 자산 알림과 지속적인 사후관리를 제공한다. 굴링 서비스는 투자자에게 제공하는 로보 알고리즘 서비스로 8월 말 기준 누적 가입자가 14만6000명을 넘어섰다.

이번 이벤트는 ‘로보굴링’과 ‘연금굴링’ 두 가지 서비스에서 모두 동일하게 진행되지만 중복 참여할 수는 없다. 해당 이벤트는 해당 계좌에 33만 원 이상 3회 또는 100만 원 이상 순입금 및 투자 후, 경품 지급 시까지 잔고를 유지하면 1인당 최대 1만 원의 투자 지원금을 지급한다. 실제 매매(투자)금액이 순입금 금액의 90% 이상일 경우 경품이 제공되며 투자 금액 확인은 모바일 애플리케이션(앱) ‘엠팝(mPOP)’에서 확인할 수 있다.

삼성증권 관계자는 “로보굴링은 단순한 포트폴리오 추천을 넘어 급변하는 투자 기류를 반영하는 것이 강점”이라며 “꾸준한 사후관리 등으로 고객 만족도가 높다”고 설명했다. 가입 방법은 삼성증권 모바일 앱의 ‘로보굴링’과 ‘연금저축로보굴링’에서 확인 가능하다.

이호 기자 number2@donga.com
