롯데카드 정보보호 예산 비중 5년간 5%P 줄어

IT예산 대비 2020년 14%→올해 9%
롯데카드의 정보보호 예산 비중이 5년 전에 비해 크게 줄어든 것으로 나타났다.
8개 회사 중 예산 비중 하락폭 최고
국민-현대-하나카드는 비중 늘려
23일 금융감독원이 국민의힘 강민국 의원실에 제출한 자료에 따르면 롯데카드의 올해 정보보호(인건비 제외) 예산은 96억5600만 원으로 정보기술(IT) 예산인 1078억4400만 원의 9.0%로 집계됐다. 2020년 롯데카드의 IT 대비 정보보호 예산 비중은 14.2%였는데 5년간 5.2%포인트 감소한 것이다.
롯데카드는 정보보호 예산 비중 하락 폭은 8개 전업 카드사에서 가장 컸다. 같은 기간 KB국민카드(10.3%→14.9%), 현대카드(8.1%→10.2%), 하나카드(10.3%→10.7%)는 IT 예산 대비 정보보호 예산 비중을 늘렸다. 우리카드(18.2%→13.8%), 신한카드(9.2%→8.5%), 비씨카드(11.7%→10.4%), 삼성카드(11.4%→8.4%)는 예산 비중이 줄었지만 하락 폭은 롯데카드에 비해 작았다.
롯데카드 측은 “인건비를 포함해 실제 집행한 정보보호 예산은 꾸준히 늘었다”고 해명했다. 롯데카드에 따르면 정보보호 예산 실제 집행액은 5년 전 69억1000만 원에서 올해 128억1000만 원(편성 기준)으로 늘었다.
최근 금융권 해킹 피해가 잇따르자 권대영 금융위원회 부위원장은 이날 전 금융권 정보보호최고책임자(CISO) 180여 명을 모아 긴급회의를 열었다. 이 자리에서 권 부위원장은 “보안을 귀찮고 부차적 업무로 여기지는 않았는지 정부와 금융회사 모두 반성해야 할 시점”이라며 “최고경영자(CEO) 책임하에 모든 전산시스템과 정보보호 체계에 보안상 허점이 없는지 전면적으로 챙겨 달라”고 주문했다.
