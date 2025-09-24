신세계百, K패션·뷰티 앞세워 일본 공략… 日 도큐그룹과 업무협약

신세계백화점은 23일 일본 도큐그룹의 운영 자회사인 도큐 리테일 매니지먼트와 콘텐츠 교류 및 비즈니스 모델 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
서울 서초구 본사에서 열린 협약식에는 신세계백화점 장수진 상품본부장, 박상언 팩토리 담당, 도큐 리테일 매니지먼트 홋타 마사미치 대표 등이 참석했다.
도큐그룹은 철도와 상업시설 운영을 중심으로 한 일본 대기업으로 시부야109·시부야 히카리에 등 랜드마크를 소유·운영하고 있다. 하루 평균 300만 명이 오가는 시부야 스크램블 교차로 인근 상업시설을 기반으로 신세계는 MZ세대를 비롯한 현지 고객과 외국인 관광객을 직접 겨냥할 수 있는 거점을 확보하게 됐다. 협약에 따라 신세계백화점의 편집형 플랫폼 신세계 하이퍼그라운드는 다음 달 시부야109에서 팝업스토어를 운영한다. 신세계백화점 측은 이번 팝업에서는 국내에서 성장성을 인정받은 K패션·K뷰티 브랜드를 선보이고 일본 고객에게 새로운 라이프스타일을 제안할 계획이라고 전했다.
신세계백화점에 따르면 신세계 하이퍼그라운드는 앞서 태국, 일본, 싱가포르, 파리 등지에서 K브랜드 팝업을 열어 브랜드 확장성과 글로벌 경쟁력을 검증받았다. 이번 협약을 통해서는 한국 브랜드의 일본 진출뿐 아니라 일본의 패션·캐릭터 IP를 국내 팝업에 들여오는 등 상호 교류 모델을 강화한다는 전략이다.
장수진 신세계백화점 상품본부장은 “이번 도큐그룹과의 협약은 하이퍼그라운드가 한 단계 확장되는 계기”라며 “한·일 양국 고객들에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 말했다.
