한화, 6·25 영웅 재방한 행사 개최… K9 자주포 타본 98세 美 참전용사 “어메이징”

한화 방산3사, 보훈부와 美 참전용사 초청 행사
‘K방산 요람’ 한화 창원·거제사업장 방문
한화 “조국 지킨 영웅 잊지 않을 것”
한화그룹 방산3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)는 국가보훈부와 함께 6·25전쟁 미국 참전용사 등을 경남 지역 사업장으로 초청해 이들의 헌신을 기리는 행사를 개최했다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 국가보훈부가 주관한 ‘참전용사 재방한 행사’ 일환으로 지난 18일부터 20일까지 열렸다. 미 해군 병원선박인 ‘헤이븐(USS HAVEN)’에서 해군 간호사로 복무한 로이스 R. 귄(98), 미 육군 하사로 참전한 로버트 M. 마르티네즈(94) 등 참전용사를 비롯해 주한미군 복무장병 및 가족 등 85명이 함께 했다. 참석자들은 창원사업장을 방문해 K9 자주포와 다연장로켓 천무 등 무기체계 시연을 관람하고 K9 자주포 시승 체험에도 참여했다. 거제사업장을 찾아 선박 건조 현장을 둘러보기도 했다. 행사 참가자 중 최고령자인 귄 여사는 “K9 시승은 환상적인 경험이었다”며 “대한민국의 눈부신 발전이 놀랍다”고 소감을 전했다.
국가보훈부는 이번 행사에서 대(代)를 이어 대한민국에서 복무한 가문에게 ‘한미동맹 명문가상’을 수여했다. 6·25전쟁 당시 미 공군 제623 항공통제 및 경보비행대대 소속으로 참전한 고(故) 레이몬드 버질 데일리 참전용사와 지난 1985년부터 1986년까지 주한민군으로 복무한 제임스 E. 데일리(60) 등 다섯 가문이 한미동맹 명문가상을 받았다. 강윤진 국가보훈부 차관은 “오늘날 대한민국이 번영이라는 아름다운 꽃을 피울 수 있었던 것은 참전용사와 주한미군 복무 장병, 그 가족들의 희생과 헌신이 있었기에 가능했다”며 “이번 행사가 한미동맹을 더욱 강화하는 계기가 되기를 진심으로 바란다”고 전했다.
문지훈 한화에어로스페이스 부사장은 “올해는 6·25전쟁이 일어난 지 75주년이 되는 해로 앞으로도 대한민국 방산기업으로서 전쟁 영웅을 기억하고 한미동맹의 소중한 가치를 지켜나갈 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
