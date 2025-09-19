테팔, ‘대용량 에어프라이어’ 개발… 조리 효율성 높인 신제품 선보여

27cm 피자 한 판 통째 조리 가능, 치킨윙 30개 동시 조리 지원
테팔은 19일 와이드 바스켓을 적용한 대용량 에어프라이어 ‘이지프라이&피자’를 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 엑스 라지(XL) 크기의 사각 바스켓에 27cm(11인치) 크기의 피자 한 판을 자르지 않고 통째로 조리할 수 있으며, 치킨윙 30개, 감자튀김 1kg 등도 한 번에 조리할 수 있어 명절 음식 준비에 적합하다.
콤팩트한 사이즈와 듀얼 히팅 시스템으로 빠르고 고른 조리
10가지 자동 조리 프로그램 탑재해 초보자도 사용 편리
듀얼 히팅 시스템을 적용해 위아래에서 동시에 열을 전달, 음식 뒤집기 없이 고르게 익힌다. 예열 과정 없이 최대 230도까지 빠르게 온도를 올릴 수 있어 기름기 없이 바삭한 조리가 가능하다.
기존 에어프라이어의 부피 문제를 개선해 바스켓 용량은 키우고 높이는 줄인 콤팩트한 제품으로, 낮은 높이로 주방 수납 공간을 효과적으로 활용할 수 있다. 전면 유리창과 내장 조명으로 조리 과정을 실시간으로 확인할 수 있다.
디지털 스크린에 직관적 아이콘을 배치해 시간과 온도, 조리 프로그램 선택이 쉽고, 피자, 냉동피자, 감자튀김, 너겟, 생선구이, 베이컨, 야채구이, 쿠키, 닭다리, 식품건조 등 10가지 자동 조리 기능을 포함해 누구나 간편히 사용할 수 있다.
테팔 관계자는 “이지프라이&피자는 컴팩트한 크기로도 넉넉한 용량 조리가 가능하며, 건강하고 맛있는 집밥부터 홈파티, 명절 음식 준비까지 폭넓게 활용할 수 있을 것”이라고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
