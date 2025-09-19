파리바게뜨, 진천 국가대표선수촌 팝업 개점… 동계올림픽 선수단 응원

2026 동계올림픽 쇼트트랙 비롯 국가대표 선수·코치진 400여 명 대상
파리바게뜨는 19일 충북 진천 국가대표선수촌에서 ‘팀코리아(Team Korea)’ 국가대표 선수단을 응원하는 팝업 행사를 열었다고 밝혔다. 이번 팝업은 2026 동계올림픽에 출전하는 쇼트트랙팀을 포함하여 각 종목 선수와 코치진 400여 명을 대상으로 마련됐다.
파란라벨 등 제품 및 저당 그릭요거트 케이크 제공, 선수 생일 행사도 진행
파리바게뜨는 2024년부터 대한체육회 및 국가대표 선수단과의 후원 협약을 바탕으로 응원을 이어오고 있다. 현장에서는 ‘파란라벨’ 등 베이커리 제품과 함께, 9월 생일을 맞은 선수들을 위한 저당 그릭요거트 케이크도 제공하며 축하 시간을 가졌다.
김택수 국가대표선수촌장은 “파리올림픽에 이어 동계올림픽에도 파리바게뜨의 응원이 큰 힘이 된다”고 말했다. 파리바게뜨 관계자 역시 “한국을 대표하는 베이커리 브랜드로서 선수단이 최고의 컨디션으로 대회를 준비하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
