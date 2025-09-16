샤브올데이, 고객참여형 프로모션 ‘포켓몬 소문내기 이벤트’ 개최

호텔식 샤브뷔페 브랜드 샤브올데이가 고객 참여형 프로모션인 ‘매장 속 숨은 포켓몬을 찾아라! 포켓몬 소문내기 이벤트’를 내달 31일까지 진행한다. 당첨자는 오는 11월 3일 발표될 예정이다.
이번 이벤트는 지난 1일부터 진행된 포켓몬 브로마이드 증정, 오는 19일부터 시작되는 포켓몬 캔뱃지 증정 이벤트에 이은 후속 행사다. 샤브올데이는 매장을 찾은 고객들이 식사 경험을 넘어 매장 곳곳에서 새로운 재미를 느낄 수 있도록 다양한 포켓몬 캠페인을 연속적으로 기획해왔다.
참여 방법은 간단하다. 고객은 샤브올데이 매장에서 식사 후, 매장 내 숨어 있는 포켓몬 이미지를 촬영해 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드한다. 이후 샤브올데이 카카오톡 플러스 친구를 추가하고, 이벤트 버튼을 클릭해 네이버 폼을 작성하면 된다. 폼 작성 시 SNS 업로드 링크와 9월 1일 이후 발급된 영수증 이미지를 첨부해야 최종 응모가 완료된다.
경품으로는 포켓몬 캔뱃지 14종 풀세트(10명), 포켓몬 봉제인형(50명), 포켓몬 파우치(100명) 등 총 160명에게 한정 굿즈가 제공된다. 포켓몬 팬들에게 소장 가치를 인정받는 상품들로 구성돼 이벤트 참여 열기를 높일 것으로 예상된다.
샤브올데이는 현재 전국 158개 매장을 운영하며, 신선한 식재료와 다채로운 샐러드바, 양지·목심·설도 3종 소고기 무제한, 리버스탭 무제한 음료 서비스, 쾌적한 매장 환경 등으로 고객 만족도를 높여왔다. 최근에는 포켓몬 이벤트뿐 아니라 토마토 육수 네이밍 공모전, 타임캡슐 이벤트 등 고객 참여형 마케팅을 적극적으로 펼치며 외식 트렌드에 새로운 변화를 이끌고 있다.
브랜드 인지도 확대에도 힘쓰고 있다. 샤브올데이는 배우 김우빈을 전속 모델로 발탁하고, 한가인·백지영·최다니엘·한혜진 등 다양한 인물과 협업해 신뢰도를 높였다. 또한 유튜브 채널 ‘집대성’, ‘맛있는 녀석들’, ‘워크맨’ 등 다양한 온라인 콘텐츠 노출을 통해 MZ세대와의 접점을 강화해 외식업계에서 트렌디한 브랜드로 자리매김하고 있다.
샤브올데이 관계자는 “포켓몬과 함께한 이벤트는 고객들이 단순히 식사를 넘어 즐거운 경험을 가져가실 수 있도록 준비한 프로그램”이라며 “앞으로도 계절과 트렌드에 맞는 이벤트를 지속적으로 이어가 고객과의 소통을 확대해 나가겠다”고 전했다.
댓글 0