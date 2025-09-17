中企-스타트업에 R&D 지원… 기술경쟁력 확보 도움

중소기업기술정보진흥원(원장김영신, 이하 기정원)은 중소벤처기업에 R&D(연구개발), 스마트 제조 혁신을 지원하는 R&D 전문 기관이자 기술혁신 진흥 기관이다. 기정원은 창업기업(스타트업)부터 고성장 벤처기업(스케일업)까지 혁신 역량별 맞춤형 R&D를 지원해 ‘R&D→매출·고용 창출→R&D 재투자’로 이어지는 선순환을 유도하고 있으며 스마트 제조 혁신을 통한 품질·생산성 향상 및 탄소 저감을 촉진하고 있다. 아울러 글로벌 기술패권 경쟁을 선도하기 위해 초격차 및 국가전략기술 분야 중소벤처기업을 집중 육성하고 있으며 글로벌 협력 및 해외 진출을 지원하고 있다.
기정원은 중소벤처기업의 지속가능한 기술 경쟁력 확보를 위해 약 2조 원 규모의 R&D를 통해 중소기업 기술 개발과 스마트 제조 혁신 지원을 지속해왔다. 그 결과 기정원은 중소기업 R&D 지원 사업을 통해 신규 고용 14만6063명, 매출 19조 원, 수출 31억2000만 달러(약 4조3000억 원), 특허 2만9454건 등의 성과를 달성했다. 특히 정부 지원 1억 원당 고용 4.4명 창출, 매출 5억8100만 원 및 수출 7억 원을 달성하며 중소기업의 기술 경쟁력 향상을 이끌었다. 또한 스마트공장 지원사업을 통해 생산성 33.6%, 품질 44.4%, 원가 30.7%, 납기 준수율 16.3% 증가 등 공정 개선 성과를 달성했고 고용률 2.3명 및 매출액 12.7% 증가, 산업재해 12.8% 감소 등의 경영 성과도 창출했다.
기정원은 2024년 경영평가 S등급(최우수) 달성, 지방시대위원회 2024년 지역균형발전사업 실적평가 3년 연속 우수 획득 등으로 경영 능력과 사업 성과를 인정받았다.
또한 인플루언서와 협업한 웹예능, 우수 성과 기업을 홍보하는 똑톡TIPA, 뉴스레터 등 다양한 홍보 콘텐츠를 통해 기관 브랜드 제고와 우수성과 확산을 꾀하며 2024년 제10회 올해의 SNS, 제2회 한국공공브랜드 최우수상을 수상했다.
댓글 0