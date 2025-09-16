[단신]한투운용, ‘주주환원’ 목표전환 펀드 출시 外

한국투자신탁운용은 주주 환원 확대에 따른 수혜가 기대되는 기업에 투자하는 ‘한국투자주주환원레벨업목표전환’ 펀드를 내놓는다고 15일 밝혔다. 해당 펀드는 기업의 높은 이익 지속성, 우량한 재무구조, 자기자본이익률(ROE) 등을 고려해 20∼30개 종목에 집중 투자한다. 목표 수익률(A클래스 수정기준가 기준 7%)에 도달하면 채권형 펀드로 포트폴리오를 조정해 원금 손실 위험을 최소화한다. 때문에 목표수익률 달성 시점에 따라 펀드 운용 기간도 달라질 수 있다.
■ 현대해상, 지수형 출국 항공기 지연 보장 특약 출시
현대해상이 항공권만 있으면 국제선 항공기 결항 시 최대 10만 원까지 지연 보상금을 보장 받을 수 있는 특약을 선보였다. 현대해상은 다이렉트해외여행보험에 지수형 출국 항공기 지연보장 특약을 내놨다고 15일 밝혔다. 이 특약은 국제선 항공편이 2시간 이상 늦어지거나 결항하면 지연 시간에 비례해 최소 4만 원에서 최대 10만 원까지 정액으로 보험금을 지급받을 수 있다. 특히 항공권만 있으면 보험금을 받을 수 있어 간편하다. 이 특약에 가입한 고객은 알림톡을 통해 항공편을 등록하면 지연 안내와 보험금 청구까지 안내받을 수 있다.
■ 케이뱅크, ONE 체크카드 ‘오키키 에디션’ 출시
케이뱅크가 인기 캐릭터 브랜드 ‘오키키’와 제휴해 ‘ONE 체크카드 오키키 에디션’을 3만 장 한정판으로 내놨다고 15일 밝혔다. 오키키는 천진난만한 몰티즈 ‘댕이’와 그의 애착 인형 ‘때지’, 때지의 단짝 친구 ‘개굴희’ 등 독창적인 설정으로 귀엽고 따뜻한 감성을 가진 캐릭터다. 이번 체크카드는 △때지와 고양이 △테니스 △여행 △스티커 4종을 제공하며 이 중 원하는 디자인을 선택해 신청할 수 있다. 케이뱅크는 출시를 기념해 다음 달 19일까지 오키키 캐릭터 상품 증정 프로모션을 진행한다.
