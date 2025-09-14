제네시스, 獨서 고성능 마그마 콘셉트카 공개… 프리미엄 시장 정조준

르망 대회 앞둔 GMR-001 하이퍼카 전시
BMW·벤츠 본고장서 유럽 시장 공략
유럽 판매 거점도 2026년 7개국으로 확장
“모터스포츠는 브랜드를 변화시켜”
“독일을 중심으로 유럽 고급차 시장에서 제네시스 브랜드의 입지를 확고히 다지는 것이 우리의 최우선 과제입니다.”
이는 피터 크론슈나블 제네시스 유럽법인장이 9일(현지시간) 독일 뮌헨 테아티너 슈트라세의 제네시스 스튜디오 뮌헨에서 ‘IAA 모빌리티 2025’ 기간 중 열린 전시 행사에서 강조한 말이다.
제네시스는 이날부터 16일까지 ‘마그마 테마 체험 행사’를 열고 GV60 마그마 콘셉트와 GMR-001 하이퍼카 등 고성능 차량 라인업을 공개했다. BMW, 메르세데스-벤츠 등 독일 토종 브랜드가 우위를 점하는 시장에서 신흥 프리미엄 브랜드로 자리매김하려는 전략으로 해석된다.
총 635㎡ 규모의 2층 전시 공간 1층에는 시그니처 오렌지 컬러를 입은 GV60 마그마 콘셉트와 무광 검은색(매트 블랙)으로 마감된 GMR-001 하이퍼카가 시선을 사로잡았다.
제네시스의 핵심 전략은 모터스포츠를 통한 ‘고성능 럭셔리’ 브랜드 이미지 구축에 있다. 2026년 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 본격 출전을 앞둔 GMR-001 하이퍼카는 제네시스의 기술력과 디자인 철학을 집약한 결과물로 평가받는다. WEC는 포뮬러1에 이어 세계에서 가장 권위 있는 모터스포츠 대회 중 하나로, ‘르망 24시 레이스’를 비롯한 장거리 내구 레이스들로 구성돼 있다.
시릴 아비테불 현대모터스포츠 법인장은 “모터스포츠는 브랜드를 변화시키고 문화를 바꿀 수 있다”며 “제네시스 글로벌 확장의 다음 단계에서 필요한 것이 바로 이런 감정적 스토리텔링”이라고 강조했다. 전 르노 F1팀 감독 출신인 그는 20년간의 모터스포츠 경험을 바탕으로 제네시스 마그마 경주를 총괄하고 있다.
실제 제네시스는 지난해 말 아랍에미리트 두바이에서 모터스포츠 비전을 처음 공개한 뒤 올해 4월 뉴욕 국제 오토쇼에서 하이퍼카 클래스 출전용 차량을 선보였다. 2026년 3월 카타르에서 열릴 첫 WEC 레이스를 시작으로 2027년에는 미국의 IMSA 스포츠카 시리즈에도 참가할 계획이다.
유럽 시장 판매 거점 확장에도 속도를 내고 있다. 제네시스는 2021년 독일, 영국, 스위스 3개국 진출에 이어 2026년 프랑스, 스페인, 이탈리아, 네덜란드 등 4개국을 추가해 총 7개국으로 사업 영역을 넓힌다. 현재 8개 스튜디오에서 2026년까지 리테일 파트너 24곳으로 고객 접점을 늘릴 계획이다. 또한 2027년까지 하이브리드 파워트레인을 라인업에 추가해 고객들에게 더 폭넓은 선택지를 제공한다는 계획이다.
제네시스는 유럽 시장 확장과 함께 모터스포츠를 핵심 전략으로 삼고 있다. 크론슈나블 법인장은 “제네시스는 아직 젊은 브랜드지만 모터스포츠를 통해 감성적 스토리텔링과 기술력을 함께 키우고 있다”며 “모터스포츠로 브랜드의 성능 의지를 보여주고, 이를 마그마 프로그램에 담아 고객들이 레이싱 기술의 혜택을 직접 누릴 수 있게 하겠다”고 덧붙였다.
댓글 0