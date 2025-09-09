BMW·MINI, 카카오톡 선물하기 입점… “소비자 접점 지속확대 방침”

다양한 제품 및 차량 액세서리 온라인 판매 확대
BMW그룹코리아는 9일 카카오톡 선물하기에 BMW·MINI 브랜드의 라이프스타일 및 오리지널 액세서리를 공식 입점해 판매를 시작한다고 밝혔다. 이번 입점을 통해 소비자들은 카카오톡 선물하기에서 키즈 모빌리티, 미니어처, 차량 액세서리, 가방, 골프용품 등 다양한 인기 상품을 구매할 수 있게 됐다.
BMW·MINI 라이프스타일 제품은 브랜드의 디자인 철학과 품질을 일상에서 누릴 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 차량용 액세서리부터 패션 의류, 여행용 가방, 미니어처, 레고, 자전거와 킥보드, 어린이를 위한 베이비 레이서까지 폭넓은 제품군을 갖추고 있다.
그동안 BMW·MINI 라이프스타일 및 오리지널 액세서리는 전국 전시장과 서비스센터, BMW 밴티지 앱 내 쇼핑몰 ‘조이몰(Joymall)’을 통해 판매됐다. 카카오톡 선물하기를 통해 브랜드 차량 소유 고객은 물론 일반 소비자까지 폭넓게 제품을 경험할 수 있도록 접점을 확대한다는 방침이다.
이번 입점 제품은 ‘레저스포츠’ 카테고리의 제품이 중심이 됐으며 키즈 모빌리티, 미니어처, 가방 및 캐리어, 우산, 골프 용품, 차량 액세서리 등 다양한 종류로 구성됐다. 향후 신발과 의류, BMW 아트 카 캡슐 컬렉션 등 특별 상품도 순차적으로 도입해 품목을 확대할 예정이다.
입점을 기념해 9월 15일부터 28일까지 약 2주간 제품을 5% 할인 가격에 구매할 수 있으며, BMW 골프 제품군은 최대 20%까지 할인한다고 한다.
BMW그룹코리아는 향후 카카오톡 선물하기 채널 내에서 시즌별 캠페인과 행사를 이어가며, 온라인 유통 강화와 고객 접점 확대를 지속할 계획이다.
