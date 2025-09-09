룰루레몬, ‘데이드리프트 컬렉션’ 남성복 확대… “일상생활·운동복으로 활용가능”

편안함과 세련된 디자인 갖춘 기능성 캐주얼 의류 선보여
룰루레몬은 9일 여성 사이에서 인기를 끈 ‘데이드리프트(Daydrift™)’ 컬렉션을 남성용으로 확장해 새롭게 출시한다고 밝혔다. 움직임이 자유로운 기능성 소재에 깔끔한 재단 디자인을 결합해 편안하면서도 깔끔한 스타일을 연출할 수 있도록 제작됐다고 한다.
새로 출시된 남성 컬렉션은 신축성이 좋은 스트레치 원단을 사용해 활동성을 높였다. 바지는 허리 부분에 조이는 끈이나 단추 없이도 편안한 착용감을 제공하는 형태로 만들어져 부담 없이 입을 수 있다고 한다.
올해 처음 선보이는 데이드리프트 상의는 하의와 동일한 신축성 있는 기능성 원단을 사용해 다양한 스타일로 쉽게 조합할 수 있도록 했다. 깔끔한 재단으로 디자인돼 캐주얼 하면서도 단정한 느낌을 주며, 여러 가지 하의와 함께 활용하기 적합하다.
룰루레몬은 이번 남성복 확장을 통해 사용자들이 일상생활과 업무, 운동 후에도 편안하고 스타일리시하게 입을 수 있는 옷을 제공하는 데 주력한다고 밝혔다.
