대우건설, 이탈리아 공적기관 보증으로 2억 유로 자금 조달

대우건설은 이탈리아 재정경제부 산하 금융보험그룹인 수출보험공사(SACE)의 보증을 통해 2억 유로(약 3259억 원) 규모의 외화 차입금을 조달했다고 9일 밝혔다.
SACE는 이탈리아 공적 수출신용기관으로 자국 기업의 수출 확대를 위해 다양한 금융상품을 제공하고 있다. 이번 거래에서는 SACE의 ‘푸시 전략(Push Strategy)’을 통해 대우건설 차입금에 보증을 제공했고 글로벌 금융기관 나틱시스(Natixis CIB)가 주간사이자 대주로 참여했다. 약정 만기는 최초 인출일로부터 3년이다.
미칼 론 SACE 국제사업 총괄대표는 “대우건설과 같은 글로벌 건설사와의 파트너십은 이탈리아 기업의 해외시장 진출을 확대하는 계기”라면서 “정기 매치 메이킹 이벤트를 통해 실질적 협력 기회가 마련되기를 기대한다”고 말했다.
대우건설 관계자는 “이번 협업은 단순한 자금 조달을 넘어 글로벌 프로젝트 수행 역량과 조달 능력이 국제적으로 신뢰받고 있음을 보여주는 사례”라면서 “이미 국내외 현장에서 이탈리아 기업과 장비·자재 구매, 기술 협력을 진행해왔고 앞으로 협력 기회를 확대할 것”이라고 말했다.
이번 조달은 대우건설이 2023년 이슬람 채권(수쿠크) 발행, 지난해 아시아개발은행 산하 CGIF 보증 기반 싱가포르 자금 조달, 올해 4월 그린본드 발행에 이어 이뤄졌다.
대우건설 관계자는 “안정적 해외 금융 기반을 구축해 글로벌 기업과의 협력 및 시장 진출 확대의 토대를 마련했다”면서 “다양한 조달 방식과 협력 모델을 통해 경쟁력을 높여 나가겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
