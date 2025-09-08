공정위, ‘YTN 대주주’ 유진그룹 조사 착수…총수 일가 부당지원 의혹

공정거래위원회가 YTN의 최대주주인 유진그룹의 총수 일가 부당지원·내부거래 의혹과 관련해 조사에 착수했다.
8일 관련 업계에 따르면 공정위는 이날 유진그룹의 공정거래법 위반 혐의에 대해 서울 영등포구 유진빌딩에 조사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 유진빌딩에는 유진투자증권 등 그룹의 주요 계열사들이 입주해 있다.
이번 조사는 올 6월 언론시민사회단체들이 공정위에 유진그룹 오너 일가의 사익편취 의혹을 신고한 데 따른 것이다. 유경선 유진그룹 회장 일가는 1996년 세운 천안기업을 통해 건물을 매입한 뒤 계열사에 임대하면서 거액의 ‘통행세’를 챙겼다는 의혹을 받고 있다.
천안기업은 2015년 유진빌딩을 645억 원에 매입했다. 이 과정에서 유진그룹이 총수익스와프(TRS) 계약을 체결하고 760억 원 규모의 채무를 보증하는 등 부당 지원했다는 주장이 나왔다. 유진그룹이 지난해 11월 천안기업을 자회사로 편입하면서 유 회장 일가 지분을 246억 원에 매입한 것을 두고도 과도하게 대가를 지급했다는 의혹이 제기됐다.
주병기 공정거래위원장 후보자는 5일 국회 인사청문회에서 이에 대한 질의가 나오자 “최대한 신속하게 진행되도록 노력하겠다”고 답했다. 주 후보자가 경쟁 당국 수장으로 취임할 경우 이 같은 불공정행위에 대한 제재가 더욱 강화될 것이라는 관측도 나온다. 주 후보자는 인사청문회에서 “불공정한 착취와 사익편취를 위해 경제력을 남용하는 기업과 기업집단을 엄단해 건강한 기업가 정신으로 충만한 시장 시스템이 필요하다”고 밝히기도 했다.
