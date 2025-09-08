한화건설, 외국인 근로자 맞춤형 안전보건 프로그램 강화

한화 건설부문은 지난 5일 한화포레나 천안아산역 공사현장에서 외국인 근로자를 대상으로 한 맞춤형 안전보건교육을 실시했다고 8일 밝혔다. 교육은 현장 대면과 화상 방식을 병행해 외국인 근로자의 안전 의식 향상을 도모했다.
최근 건설현장에서 외국인 근로자의 비중이 꾸준히 증가하면서 의사소통의 어려움과 안전교육 부족으로 인한 사고 위험이 커지고 있다. 이에 따라 한화 건설부문은 올해부터 한국창직역량개발원과 협력해 외국인 안전문화 지도사를 초빙해 정례 교육을 운영하고 있다.
한화에 따르면 이번 교육은 중국·베트남·태국 국적별로 시간을 나눠 진행됐다. 해당 국적 출신의 안전문화 지도사가 직접 강의를 맡아 기존 한국인 강사의 통역 방식 대비 친밀감과 몰입도를 높였고 안전 전문 지식도 보다 정확히 전달할 수 있었다고 한다.
한화는 국적별로 ‘안전보건 리더’를 선발해 작업 전 안전점검회의(TBM)와 교육을 지원하도록 하고 있다. 이들에게는 분기별 포상과 한국어능력시험(TOPIK) 응시료·합격 포상 등을 제공하면서 적극적인 참여를 유도하고 있다.
특히 현장에서 자주 발생하는 ‘떨어짐·맞음·부딪힘’ 3대 사고 유형을 픽토그램으로 제작·부착해 직관적 인지를 돕고 있고 이번 교육에서도 관련 내용을 함께 다뤘다고 한다. 아울러 자체 HS2E 모바일 프로그램을 통해 근로자 안전신문고를 운영, 안전모·현수막에 부착된 QR코드를 활용해 10개국 언어로 위험 사항을 접수할 수 있도록 했다. 적극적으로 참여한 근로자에게는 현장과 본사에서 각각 포상한다.
김윤해 한화 건설부문 안전환경경영실장은 “외국인 근로자는 건설현장에서 매년 꾸준히 늘고 있어 이에 따른 안전관리에 각별한 주의가 필요하다”면서 “언어 소통 문제와 안전의식 개선을 위해 임직원 모두가 지속적인 관심과 노력을 기울여 달라”고 말했다.
