보가9, 카니발 하이리무진 ‘베가 하이’ 모델 한정 500만원 할인 프로모션

보가9이 하이리무진 모델 ‘보가9 베가 하이’ 시그니처 트림을 대상으로 500만원 할인 프로모션을 실시한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 일정 기간 동안 해당 모델을 계약하는 고객에게 차량 가격에서 500만원을 직접 할인하는 방식으로 진행된다.
‘보가9 베가 하이’는 카니발 시그니처 트림을 기반으로 제작된 하이리무진 모델로, 기존 차량보다 높아진 지붕을 통해 실내 공간을 확장했다. 외관에는 보가9 고유의 디자인 요소가 적용되었으며, 내부는 고급 소재와 다양한 기능을 갖추어 의전용 차량으로도 활용할 수 있도록 구성됐다.
기본 사양에는 55인치 천장 모니터와 27인치 스마트 리어 엔터테인먼트, 터치 패널, 스마트폰 통합 컨트롤 시스템이 포함된다. 모든 좌석에는 베가 라인 전용 나파가죽 전동 의전시트가 적용되며, 1열과 2열에는 마사지 기능이 제공된다. 이와 함께 2열 회전 기능, 통합 전동 레일, 세라믹 플로어, 풀 알루미늄 도어 스커프가 기본으로 탑재됐다.
실내에는 리클라이닝 가능한 전동 조절 시트가 장착되어 있으며, 열선과 통풍 기능을 제공한다. 냉온장고, 무드등, 컵홀더 등 다양한 편의 장치와 수납 공간도 마련됐다.
이번 할인 혜택은 추가 옵션 여부와 관계없이 차량 기본가에서 바로 적용되며, 카니발 시그니처 트림 기반의 ‘보가9 베가 하이’ 모델에 한정된다. 재고 소진 시 프로모션은 조기 종료될 수 있다.
보가9 관계자는 “이번 프로모션을 통해 고객들이 ‘보가9 베가 하이’ 모델을 경험할 수 있는 기회를 제공하게 됐다”며 “기본 사양만으로도 다양한 편의 기능이 포함되어 있어 옵션 부담 없이 차량의 특성을 확인할 수 있다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
