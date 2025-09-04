대우건설, 북미 부동산개발 본격화… 정원주 회장 “K-건설 저력 보여줄 것”

대우건설은 정원주 회장이 임직원들과 함께 지난 9월 1일부터 3일까지 미국 텍사스주를 방문하며 북미 부동산개발 진출에 속도를 내고 있다고 4일 밝혔다.
정 회장은 9월 1일 텍사스주 댈러스(Dallas)를 찾아 오리온 알이 캐피탈(Orion RE Capital)이 추진 중인 프로스퍼(Prosper) 개발사업 부지를 시찰했다. 오리온 알이 캐피탈은 인도계 미국인 3명이 공동 창업한 시행사로 텍사스를 주 무대로 주거용 부동산 프로젝트를 진행하고 있으며 현재 댈러스 북부 프로스퍼 지역에서 타운하우스·주택·호텔·오피스가 포함된 복합개발을 추진 중이다.
대우건설은 법인세 혜택과 기업 이전에 따른 인구 유입이 가속화되고 있는 텍사스주를 북미 개발사업의 주요 후보지로 검토해 왔으며, 특히 프로스퍼 시를 첫 사업지로 선정했다.
프로스퍼는 워렌 버핏(Warren Buffett), 댈러스 카우보이스(Dallas Cowboys) 구단주 제리 존스(Jerry Jones) 등 억만장자들이 토지를 다수 보유하고 있고 현역 쿼터백 닥 프레스콧(Dak Prescott) 등 스포츠 스타들이 거주하는 지역으로 알려져 있다.
프로스퍼의 가구당 연평균 소득은 약 19만 달러 수준으로 댈러스-포트워스 광역권 상위 지역에 속하며 안정적인 시 재정을 기반으로 교육 인프라 투자도 활발하다. 이에 따라 미국 내 최고 수준의 공립학교를 보유한 신흥 부촌으로 주목받고 있으며 평균 주택가격 역시 약 85만 달러에 달한다.
대우건설은 9월 2일 프로스퍼 시청에서 오리온 알이 캐피탈, 현지 자산관리 및 금융조달을 맡게 될 한강에셋자산운용과 함께 ‘프로스퍼 프라데라 디벨롭먼트 프로젝트(Prosper Pradera Development Project)’ 1단계 사업 공동 협력을 위한 MOU 및 합작법인(JV) 기본 합의서(Term-sheet)를 체결했다. 이번 사업은 1단계 타운하우스를 시작으로 주택·호텔·오피스까지 총 5단계로 추진될 예정이다.
정원주 회장은 “대우건설은 과거 재무적 투자자로 미국 내 약 20건의 개발사업에 참여해 성과를 거뒀으며 앞으로는 단순 투자자가 아니라 중흥그룹과 함께 실질적 개발사로 참여하길 원한다”며 “이번 협력을 통해 추진되는 프로스퍼 개발사업은 K-콘텐츠 열풍과 같이 K-건설의 저력을 보여줄 기회가 될 것”이라고 말했다.
이날 행사에 참석한 데이비드 브리스톨(David F. Bristol) 프로스퍼 시장은 “대우건설과 같은 우수한 투자자가 우리 지역에 참여하는 것을 환영한다”며 “성공적인 사업 추진을 위해 인허가 등 다방면에서 적극 지원할 것”이라고 전했다.
대우건설은 2023년 뉴욕에 현지 법인을 설립하고 주재원을 파견하는 등 북미 개발 기회를 적극 모색해 왔으며 단순 도급 시공을 넘어 투자형 개발사업으로 확장해 안정적 성장 기반을 마련한다는 계획이다.
