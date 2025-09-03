DK아시아, 검암 로열파크씨티 입주민 12개 동호회 후원

DK아시아가 ‘로열파크씨티Ⅰ’ 로열파크씨티즌들의 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶의 실현을 위해 동호회 정기 후원 프로그램을 시작한다고 밝혔다.
DK아시아는 지난달 30일 검암역 로열파크씨티Ⅰ 대연회장에서 ‘로열파크씨티즌 동호회 후원식’을 개최하고 총 12개 우수 동호회에 상반기와 하반기 2회에 걸쳐 정기적인 후원을 시작했다. DK아시아 측은 후원을 통해 로열파크씨티즌들이 함께 어울리며 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 누릴 수 있는 기반을 마련했다고 전했다.
DK아시아는 로열파크씨티Ⅰ의 동호회 후원을 위해 회원 수 30명 이상, 동호회 활동 횟수, 평균 참여 인원, 모임의 목적 등을 기준으로 우수 동호회를 선정했다. 그 결과 골프, 축구·풋살, 캠핑, 농구, 등산 동호회 등 활발한 야외 활동 동호회부터 미술 동호회, 단지 조경을 사랑하는 동호회, 단지의 안전을 지키는 안전지킴이 동호회까지 총 12개의 다양한 동호회가 뽑혔다.
이렇게 선정된 우수 동호회에는 현금 후원과 함께 특별한 혜택이 제공된다. 국내 최대 규모인 66피트(ft) 파워 카타마란 요트 탑승권과 로열 트리니티 라운지 3식 식사권이 함께 주어진다. DK아시아 측은 “로열파크 입주민은 프리미엄 리조트 라이프를 직접 경험하며 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 특별한 자부심을 느낄 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.
특히 이번 우수 동호회로 선정된 ‘골프 동호회’는 231명의 회원으로 단지 내 최대 규모였고 ‘FC. ROYAL, 축구&풋살 동호회’는 132명, ‘로열캠(ROYAL CAM) 캠핑 동호회’는 모임마다 평균 30명이 참여할 만큼 회원들의 관심과 열정이 높았다고 한다. ‘JUST 01 농구 동호회’가 가장 많은 활동을 했고 이번 우수 동호회로 선정됐다.
각 동호회는 활동 분야는 다르지만 모두 함께하는 즐거움과 서로를 응원하는 따뜻한 마음으로 로열파크씨티 안에서 또 하나의 가족처럼 어울리며 따뜻한 공동체를 만들어가고 있다고 한다.
동호회 후원은 상반기와 하반기 정기적으로 진행된다. DK아시아 관계자는 “이번 후원은 건설·부동산 및 대형 개발 업계 최초로 시도된 점에서 큰 의미가 있다”면서 “단순한 지원을 넘어 프리미엄 리조트 라이프, 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶이라는 브랜드 철학을 생활 속에서 실현하는 첫걸음이 됐다”고 전했다.
DK아시아 조재만 대표는 “로열파크씨티Ⅰ은 청약에서 인천 역대 최고 경쟁률을 기록한 4805세대 초대형 대규모 단지이자 리조트 도시로, 다양한 동호회가 활발히 활동하며 이웃과 함께 성장하는 따뜻한 공동체 문화가 자리 잡았다”면서 “프리미엄 리조트 라이프의 완성을 통해 건강한 쉼과 일상의 힐링을 느끼고 로열파크씨티에 거주하는 것만으로도 특별한 자부심을 경험할 수 있도록 앞으로도 다양한 후원을 이어가겠다”고 말했다.
댓글 0