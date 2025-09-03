2분기 성장률 0.7%…한은 “내수 완만한 회복세 지속”

올해 2분기(4∼6월) 한국 경제성장률이 0.7%로 잠정 집계됐다. 건설투자와 수출 등이 호조를 보이면서 7월 발표된 속보치(0.6%)보다 0.1%포인트 상향됐다.
한국은행은 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전 분기 대비) 잠정치가 0.7%로 집계됐다고 3일 밝혔다. 속보치와 비교하면 건설투자(+0.4%포인트), 지식재산생산물투자(+1.1%포인트), 수출(+0.4%포인트) 등이 개선됐다. 반면 설비투자는 0.6%포인트 하향 조정됐다. 이로써 분기별 성장률은 1분기(1~3월) 0.2% 역성장 이후 한 분기 만에 플러스로 돌아섰다.
김화용 한은 국민소득부장은 “2분기 성장률은 소수점 둘째 자리까지 보면 0.67%”라며 “올해 성장률 전망인 0.9%를 달성하려면 하반기(7~12월) 전기 대비 0.6%의 성장률이, 1%대 달성을 위해서는 0.7% 이상의 성장률이 필요하다”고 말했다.
민간 소비는 승용차 등 내구재와 오락문화, 의료서비스 지출이 늘며 전 분기보다 0.5% 증가했다. 정부 소비는 건강보험 급여비 지출 확대 영향으로 1.2% 늘어났다. 수출은 반도체와 석유, 화학제품 호조에 힘입어 4.5% 늘었다. 수입도 원유, 천연가스 등 에너지류와 운송 서비스 증가로 4.2% 증가했다.
올해 3분기(7~9월) 성장세도 양호할 것으로 전망됐다. 김 부장은 “내수는 추경과 소비심리 개선 등으로 완만한 회복세를 이어갈 것”이라면서 “수출의 경우도 7~8월 실적이 좋았던 것처럼 당분간 호조세를 보이다 미국의 관세 영향이 확대되면서 점차 둔화할 것”이라고 내다봤다.
