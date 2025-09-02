한국철도산업협회, 문화-산업 연계 확대 업무협약 체결

한국철도산업협회는 철도산업 외연 확장을 위해 한국영화제작가협회, 한국방송영상제작사협회, 한국영상위원회와 업무협약을 체결하고 문화 산업과의 연계를 본격적으로 확대한다고 2일 밝혔다.
협회는 지난해 10월 명칭을 한국철도산업협회로 변경하고 연계산업실을 신설하는 등 조직개편을 단행해 사업영역 확장을 위한 체계를 정비했다. 이번 협약을 통해 ▲철도·영화·영상 분야 간 연계사업 발굴 및 확대 ▲철도시설 촬영 승인 절차에 대한 홍보 및 지원 ▲정보공유 및 인력교류 활성화 등 다양한 협력 사업을 추진할 계획이다.
그동안 여러 기관에서 분산 처리하던 철도차량·시설물 촬영 승인과 촬영지 정보제공 업무를 협회로 일원화해 업계의 불편을 해소할 수 있는 체계를 마련했다. 이를 기반으로 촬영 지원을 원활히 하고 민간 철도 운영사까지 협력 대상을 확대할 계획이다.
김희락 한국철도산업협회 상임부회장은 “철도는 단순한 교통수단을 넘어 여행, 전시, 공연 등 다양한 산업과 연결될 수 있는 중요한 플랫폼”이라며 “이번 업무협약을 계기로 철도와 문화산업 간의 협력 효과를 극대화하고 철도산업 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지