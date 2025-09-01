아워홈, 케이터링 브랜드 ‘아모리스’ 대폭 개편… 고급화 전략 본격화

기업 행사·국제 컨퍼런스 대상 솔루션 서비스 확대
아워홈은 1일 컨벤션 브랜드 아모리스(AMORIS)의 케이터링 서비스를 전면 개편했다고 밝혔다. 아모리스는 아워홈 외식 부문의 컨벤션 전담 브랜드로 웨딩 서비스와 케이터링 사업을 주력으로 운영하고 있다.
외식 사업 다각화로 신시장 진출 가속도
이 브랜드의 케이터링 부문은 기업 및 국제 행사, 연회 등을 대상으로 고급 맞춤형 식음료 서비스를 공급한다. 이번 개편 작업은 외식 사업 확장 전략의 일부로 케이터링 시장 진출을 위해 추진됐다.
아모리스는 100가지에 달하는 케이터링 메뉴를 새로 개발했다. 20년 이상의 경험을 보유한 특급호텔 출신 요리사와 미슐랭 스타 레스토랑의 조리법을 바탕으로 엄선한 최고급 식재료를 활용한 신메뉴와 개선된 기존 인기 메뉴를 선보인다.
한국, 일본, 서양, 중국 요리를 활용한 고급 테이블 뷔페와 기업 전용 뷔페를 비롯해 핑거푸드, 커피 타임 등 행사 특성에 따라 선택할 수 있는 다양한 메뉴 구성을 마련했다고 한다.
아워홈 담당자는 “기업, 국제 행사, 연회 등 다양한 수요에 보다 적극적으로 대응하기 위해 전면 개편을 실시했다. 향후에도 차별화된 종합 맞춤 케이터링 솔루션을 제공하여 케이터링 시장을 공략하고 외식 사업 성장을 더욱 가속화할 계획”이라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0