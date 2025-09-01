[단신]GS리테일, 5∼19일 하반기 신입사원 공개채용 外

GS리테일이 9월 5일부터 19일까지 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 31일 밝혔다. GS리테일 주력 사업인 편의점 GS25, 홈쇼핑 GS샵, 슈퍼마켓 GS더프레시가 동시에 신입사원 채용에 나선다. GS25는 영업관리 직군, GS샵은 상품기획(MD)·PD 직군, GS더프레시는 점포영업 직군을 각각 모집한다. 사업별 채용은 각각 두 자릿수 규모로 예정돼 있다. GS25는 일반 전형 외에 성장 잠재력을 평가하는 스펙초월 전형과 캠퍼스 리쿠르팅 전형을 병행하고, GS더프레시는 인턴십 과정을 별도의 채용 절차로 추가해 진행할 방침이다.
■ 배민, 업주 소통협의체 ‘파트너스 보이스’ 출범
배달의민족 운영사 우아한형제들은 업주 소통협의체 ‘배민 파트너스 보이스’를 출범했다고 31일 밝혔다. 배민 파트너스 보이스는 학계, 외식업계 전문가 등으로 이뤄진 전문위원 4인과 입점 업주 파트너위원 12인 등 16인의 위원단으로 구성됐다. 배민 파트너스 보이스는 내년 1월까지 운영된다. 향후 배민은 파트너스 보이스를 정기적으로 운영해 현장의 목소리를 듣는 지속 가능한 협의체로 발전시켜 나갈 방침이다.
