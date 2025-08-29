경기도 내 사회적경제조직, 모의 IR 통해 투자유치 역량 강화

‘2025 사회적경제 도약패키지’ 기술고도화 분야 모의 IR 개최
경기도사회적경제원이 주최하고 로우파트너스가 주관한 ‘2025년 사회적경제 도약패키지’ 기술고도화 분야 모의 IR(Investor Relations)이 지난 28일 고양 킨텍스에서 열렸다. 이번 모의 IR은 기술고도화 지원을 통해 성장 전략을 고도화하고 있는 도내 사회적경제조직 중 투자유치를 희망하는 기업을 대상으로 마련된 프로그램이다.
‘사회적경제 도약패키지 기술고도화 분야’는 경기도사회적경제원의 체계적인 지원과 로우파트너스의 전문적인 액셀러레이팅을 결합하여, 도내 사회적 경제조직이 기술 고도화를 통해 한 단계 성장할 수 있도록 돕고 있다. 이번 모의IR은 이 과정에서 투자 역량 강화를 위한 실전 점검 차원에서 운영됐다.
이번 행사에서는 참여 기업이 직접 IR 피칭을 진행하고, 외부 심사역단으로부터 심층 피드백을 받았다. 이를 통해 △투자자료 고도화 △시장 확장 전략 점검 △실제 투자 유치로 이어질 수 있는 실전 역량 강화 등 구체적 보완점과 성과를 확인했다.
경기도사회적경제원 관계자는 “사회적경제조직이 기술고도화를 통해 성장 전략을 고도화하고, 이 과정에서 투자유치 역량까지 함께 강화하는 것이 중요하다”며 “이번 모의 IR을 계기로 도내 기업들이 자신감을 가지고 투자 시장에 나서길 기대한다. 앞으로도 경기도사회적경제원은 사회적경제조직의 성장을 위해 다각적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
로우파트너스 관계자 역시 “경기도사회적경제원의 지원과 로우파트너스의 기술고도화 전략이 결합되면서, 경기도 사회적경제조직들이 빠르게 성장하고 투자까지 준비할 수 있는 발판이 마련됐다”며, “앞으로도 이러한 시너지를 통해 도내 기업들이 국내외 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0