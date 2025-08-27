GS건설, AI로 구조 안전 강화… 도면 검토 자동화 기술 특허 출원

GS건설은 건설 현장의 설계 검토 과정을 자동화하는 ‘AI 구조도서 검토시스템’을 개발하고 최근 특허 출원을 마쳤다고 27일 밝혔다.
GS건설에 따르면 이번 기술은 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 설계 도면을 자동 인식·구조화해 오류를 탐색하고 변경된 도면 간의 차이를 비교·기록할 수 있도록 설계됐다.
그동안 설계 변경이 자주 발생하고 작성 주체가 여러 갈래로 나뉘면서 도면 간 불일치 위험이 상존했다. 특히 도면 비교를 인력에 의존하다 보니 오류 발생 가능성이 컸고 변경 이력 관리 역시 체계적으로 이뤄지기 어려웠다.
GS건설은 이러한 문제를 해결하기 위해 2024년부터 AI 솔루션 기업 팀워크와 공동으로 시스템을 개발했고 일부 현장에 시범 적용한 뒤 특허 출원까지 완료했다.
이번 시스템을 통해 설계 변경 사항은 자동으로 기록돼 체계적인 버전 관리가 가능해졌고 클라우드 기반 협업 환경이 구축돼 부서 간 실시간 이슈 공유가 수월해졌다.
GS건설 측은 “반복적이거나 고위험 작업에 AI 기술을 적극 도입해 인적 오류와 산업재해를 예방하고 설계부터 시공까지 전 과정에서 구조 안전을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.
GS건설은 허윤홍 사장이 올해 초부터 “AI는 선택이 아닌 생존의 문제”라며 AI 중심의 디지털 전환 기조를 강조해 온 흐름에 맞춰 현장에 인공지능 기반 시스템을 연이어 도입하고 있다. 이번 시스템 외에도 AI 음성 번역 프로그램 ‘자이보이스’를 통해 외국인 근로자와의 소통 문제를 개선했고 AI 기반 시공 매뉴얼 시스템 ‘자이북’을 현장에 적용해 방대한 시공 기준서를 손쉽게 검색·활용할 수 있도록 했다. 앞으로는 AI 기반 설계 적정성 검토, 드론·로봇 연계 철근 배근 자동 검측 등 시공 단계까지 AI 적용 범위를 넓힌다는 계획이다.
