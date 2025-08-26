한화오션·HD현대重, 캐나다 60조 잠수함 사업 최종 후보 선정

최대 60조 원 규모의 캐나다 해군 잠수함 도입 사업의 최종 후보에 한화오션과 HD현대중공업 ‘연합팀’이 이름을 올렸다.
두 회사는 26일(현지시간) 캐나다 해군이 3000t급 잠수함 총 12척을 도입하는 ‘캐나다 잠수함 사업(CPSP)’의 최종 적격 후보인 ‘숏리스트’에 자사가 선정됐다고 이날 밝혔다.
이에 따라 한화오션·HD현대중공업은 독일의 티센크루프 마린시스템즈(TKMS)와 최종 납품사 선정을 놓고 경쟁하게 된다. 프랑스 나발 그룹, 스페인 나반티아, 스웨덴 사브 등 유럽의 유수 방산업체들도 이 사업을 수주하기 위해 뛰어들었지만 두 회사를 제외하고는 모두 탈락했다.
캐나다 해군은 1998년 영국에서 도입한 빅토리아급(2400t급) 잠수함 4척을 대체하고 운용 규모도 3000t급 총 12척으로 키우기 위한 조달 사업을 추진 중이다.
이 사업에서 한화오션·HD현대중공업은 ‘장보고-III 배치(Batch)-II’를 캐나다에 제안했다. 이 잠수함은 공기가 필요 없는 ‘공기불요추진장치(AIP)’와 리튬이온 배터리를 적용해 3주 이상 연속 수중 작전이 가능한 잠수함이다.
최대 운항거리는 7000해리(1만2900km)로 캐나다와 맞닿은 태평양, 대서양, 북극해 등을 모두 작전지역으로 포함할 수 있다. 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM)을 발사할 수 있는 수직 발사관도 갖췄다. 한화오션 측은 “핵추진 잠수함을 제외하면 디젤 추진 잠수함 중에는 가장 뛰어난 작전 성능을 지닌 잠수함”이라고 설명했다.
한화오션·HD현대중공업 측은 캐나다에 사업 기간 단축도 함께 제안한 것으로 전해졌다. 통상 계약 체결 이후 9년이 걸리는 도입 기간을 6년으로 단축하겠다고 캐나다에 약속한 것. 여기에 캐나다 현지에 운용 및 유지정비(ISS)센터도 짓는 등 최대한의 지원도 함께 제안했다.
CPSP 사업이 성공할 경우 두 회사는 폴란드와 중동의 잠수함 교체 사업에서도 좋은 결과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 폴란드가 해군 현대화 사업 일환으로 준비하는 잠수함 도입 사업인 ‘오르카 프로젝트’는 유지보수 등을 포함해 총 사업 규모가 8조 원에 달하는 큰 시장으로 CPSP 사업 결과에 따라 폴란드 사업 유치에도 탄력이 붙을 전망이다.
이번 입찰을 주도한 한화오션의 정승균 특수선사업부 해외사업단장(부사장)은 “현재 국방부와 방위사업청, 해군과 국회 등이 ‘원팀’으로 수주를 위해 뛰고 있다”며 “양국 간 경제·산업 간 협력을 넘어 군사 협력까지 강화할 수 있도록 반드시 유종의 미를 거둘 것”이라고 다짐했다.
이번 캐나다 잠수함 도입 사업에 함께 입찰한 한화오션·HD현대중공업은 향후 캐나다 해군 수상함 도입 사업에도 공동으로 도전장을 던진다는 방침이다. 이번 잠수함 도입 사업의 입찰은 한화오션이 주도하고, 수상함 도입 사업이 시작되면 HD현대가 입찰을 주도하게 된다. 최종 사업자로 선정되면 두 회사가 방위사업청과 함께 건조 물량을 나눠 캐나다에 잠수함과 배를 납품하게 된다.
댓글 0