“가디건·자켓·셔츠로 완성하는 가을룩”… 이랜드 로엠, 1차 캠페인 론칭

이랜드월드는 여성복 브랜드 로엠(ROEM)이 2025 가을 1차 컬렉션과 캠페인 화보를 25일 공개했다고 밝혔다.
이번 캠페인 ‘더 챕터(the chapter)’는 계절의 변화 속에서 느껴지는 감성과 장면을 담아냈다고 한다. 컬렉션은 △일상에서 활용하기 좋은 가디건 △클래식 자켓 △모던한 셔츠 등으로 구성됐다. 여유로운 실루엣과 차분한 컬러, 고급 소재를 바탕으로 포멀과 캐주얼을 넘나드는 스타일이 특징이라고 한다.
가을 스테디셀러인 ‘테일러드 자켓’은 카키 브라운 신규 컬러를 추가하고 착용감을 높이기 위해 한층 편안한 핏으로 조정했다고 한다. 벨트 디테일을 더해 절제된 곡선미를 강조할 수도 있다.
지난 봄 베스트셀러였던 ‘올데이 가디건’도 가을 버전으로 새롭게 선보인다. 부드러운 촉감으로 긍정적인 후기를 이끌어낸 상품으로 브라운 컬러가 추가돼 가을 특유의 우아한 분위기를 연출할 수 있다고 한다.
로엠 관계자는 “이번 컬렉션은 일상과 포멀을 모두 아우르는 가을 스타일을 제안한다”면서 “여유로운 실루엣과 정제된 컬러 아이템으로 개성 있는 스타일링을 완성하길 바란다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
