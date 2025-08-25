인천시, ‘2025 인차이나포럼 국제콘퍼런스’ 개최… 한중 협력 방향 제시

인천광역시가 주한중국대사관과 공동으로 ‘2025 인차이나포럼 국제콘퍼런스’를 내달 2일 송도컨벤시아에서 개최한다고 25일 밝혔다.
2016년 출범한 인차이나포럼은 인천의 교류·비즈니스 경험과 각계의 노하우를 결집해 한국 최대의 중화권 교류협력 플랫폼으로 성장해 왔다. 매년 포럼 활동을 집약한 국제콘퍼런스를 통해 시민과 공유하고 있으며, 글로벌 지식 플랫폼, 한중 정책 대화 채널, 비즈니스 협력의 장으로 자리매김하고 있다.
이번 콘퍼런스는 ‘전환의 시대, 세계와 한중관계’를 주제로, 급변하는 국세 정세 속에서 한중관계의 발전 방안을 다각도로 모색한다. 인천연구원, 인천상공회의소, 인천문화재단, 인천관광공사, 인천인재평생교육진흥원, 인천대 중국학술원, 현대중국학회 등 관련 기관과 학술단체가 함께 참여한다.
또한 다이빙(戴兵) 주한 중국대사, 왕위(王宇) 중국 윈난성 인민대외우호교류협회 부회장, 장산둥(张善东) 웨이하이시 부시장 등 중국 주요 인사를 비롯해 중국 8개 자매우호도시 대표단과 중국 기업인 등이 대거 참석할 예정이다.
이번 콘퍼런스에는 한중 자유무역협정(FTA) 10주년과 인천-칭다오 자매결연 30주년을 기념하여, 학술·전시·비즈니스·도시외교 등 다채로운 프로그램을 마련된다. 주요 프로그램으로는 △국제질서 변화와 한중관계, 한중 자유무역협정(FTA) 2.0 등을 주제로 양국 학계 전문가들이 심도 있게 토론하는 ‘한중 전문가 대화’ △‘청년 아이디어 논문 공모전’ 수상자들이 직접 참여해 MZ세대의 시각에서 바라본 한중관계와 혁신적인 협력 모델을 제안하는 ‘한중 청년 대화’ △인천과 중국 간 교류를 주제로 스마트폰을 활용한 퀴즈 대회인 ‘INCHINA 골든벨’ 시민 참여 프로그램 등이 있다.
또한 행사장 로비에 공동 주관기관들이 준비한 다양한 전시가 진행된다. 인천문화재단은 칭다오 현지에서 열린 청년 공동도시기록전 ‘너의 도시, 나의 도시’를 소개하며, 인천대학교 중국학술원은 ‘1943 인천 차이나타운 사진전’을 개최한다. 또한 인천관광공사는 ‘1883 개항역사문화도시 인천 ’홍보존을 운영하고, 인천인재평생교육진흥원은 ‘인차이나시민아카데미’ 홍보존을 선보인다.
비즈니스와 정책 협력을 위한 프로그램도 다양하게 준비되어 있다. 인천상공회의소는 칭다오 등 중국 지역의 기업인들을 초청해 인천 중소기업과의 매칭 상담회를 진행하며, 인천시는 중국 자매·우호도시와의 교류회와 함께 제8회 인천-웨이하이 지방경제협력 공동위원회 등 도시외교 프로그램도 함께 운영한다. 아울러 ‘재외동포 방문의 해’ 홍보존과 자매·우호도시 교류관을 통해 다양한 국제교류 사업을 소개한다.
유정복 시장은 “출범 10년을 맞은 인차이나포럼은 명실상부한 한국 최대의 중화권 교류협력 플랫폼으로 자리잡았다”며 “이번 국제콘퍼런스가 변화하는 국제환경 속에서 실질적이고 발전적인 한중관계 모색의 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
한편 이번 콘퍼런스는 유튜브 채널을 통해 생중계되며 현장 참여는 인차이나 포럼 누리집에서 사전 등록하거나 당일 현장 등록으로 가능하다.
