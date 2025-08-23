‘근심주택’ 된 서울 청년 ‘안심주택’… 1200명 보증금 날릴 판

[위클리 리포트] 보증보험 구멍에 청년 세입자 흔들
임대사업자, 보험가입 의무 있지만
1231채는 미가입, 전체의 6% 차지… “시 정책 믿었는데” 청년들 발 동동
보증사고 규모 3년 새 약 7배 급증, 후순위 채권자 변제받을 가능성↓
집주인 개인회생 땐 반환 기간 연장… 서울시-사업자 책임 공방 되풀이
전문가 “민간 공급 자격 검증하고, 세입자 권리 강화 등 제도 개선을”
회사원 최모 씨(32)는 지난해 4월 서울 송파구 잠실동 잠실센트럴파크아파트에 보금자리를 마련했다. 보증금 1억8600만 원에 월세 8만 원. 지하철역에서 걸어서 5분 거리의 21m²(약 6평) 원룸이었다. 주변 시세보다 저렴했고, 서울시가 관리하는 ‘청년안심주택’이라 믿음직했다. 청약 경쟁률 100 대 1을 뚫고 입주했을 때만 해도 “이제 차곡차곡 돈 모아 결혼 준비를 하면 된다”라는 기대로 가득했다.
그러나 최 씨의 ‘안심’은 1년도 되지 않아 무너졌다. 올 2월 임대사업자의 재정 악화로 집이 경매에 넘어가면서 “보증금을 돌려받지 못할 수 있다”라는 안내를 받았기 때문이다. 내년 1월 결혼을 앞둔 그는 올해 6월 이 집에서 나와 보증금을 신혼집 마련에 쓰려 했지만, 여전히 돈을 돌려받지 못한 채 발이 묶였다.
“전 재산이 날아가게 생겼어요. 여태 모은 돈과 대출로 겨우 마련한 보증금인데….” 최 씨는 떨리는 목소리로 하소연했다. 같은 단지에 사는 가구는 총 134채. 묶인 보증금은 238억 원에 이른다. 청년 주거 안정을 돕는다던 서울시의 ‘청년안심주택’에서 최근 강제경매나 가압류로 인한 보증금 미반환 사고가 나면서 되레 청년들의 불안을 키우고 있다. 서울시에서 황급히 피해 세입자에 대한 구제 방안을 내놓았지만, 공공 브랜드를 단 사업에서조차 보증보험 사각지대가 드러나 세입자 불안은 가시지 않고 있다.
● 믿고 들어갔는데… ‘안심’은 없었다
청년안심주택은 서울시에서 19∼39세 무주택 청년과 신혼부부의 주거 부담을 덜어주기 위해 내놓은 임대주택이다. 민간사업자에게 용적률 상향과 공사비용 이자 지원 등 혜택을 주는 대신 임대료에 상한을 두는 방식이다. 2016년 고 박원순 전 시장 재임 시절 ‘역세권 청년주택’으로 시작해 현재까지 73개 단지, 2만4611채를 공급했다.
서울의 높은 주거비를 감당해야 하는 청년 사이에서 청년안심주택은 ‘청년 로또’로 통했다. △주변 시세 대비 80% 수준으로 저렴한 임대료 △역세권 등 대중교통 접근성이 좋은 입지 △최장 10년 거주 보장 등의 이점을 고루 갖춘 데다 서울시의 공공사업이니 믿음직하다는 인식 덕분에 큰 인기를 끌었다. 올 4월 진행된 청약의 평균 경쟁률이 146 대 1에 이를 정도였다.
이런 사업에서 보증금 미반환 사고가 터진 것이다. 겉으로 드러난 원인은 시행사인 임대사업자가 시공사에 공사대금을 제때 지급하지 못해서다. 금융기관에 근저당이 잡힌 상태에서 경매가 진행되면 세입자들은 절차가 끝날 때까지 보증금을 돌려받을 수 없다. 전입신고나 확정일자를 일찍 받은 세입자는 ‘선순위 채권자’로 변제권을 갖지만, 뒤늦게 들어온 세입자는 뒤 순위로 밀려 보증금을 잃을 수 있다. 이번 잠실 단지에서도 134채 중 14채가 후순위로 분류됐다.
이 같은 보증금 사고는 잠실만의 일이 아니다. 도봉구 ‘에드가쌍문’ 단지에서는 2023년 말 보증금 미반환 사태가 벌어져 세입자 일부가 여전히 돈을 돌려받지 못했다. 동작구 단지도 임대사업자의 채무 문제로 집이 가압류되며 불안이 커지고 있다.
● 허울뿐인 보증보험 의무, 서울시 제재에 소극적
공공사업에서 일반 ‘전세사기’와 같은 피해가 발생한 이유는 뭘까. 답은 무늬만 공공일 뿐 대다수가 민간에서 운영하기 때문이다. 청년안심주택은 한 단지 안에 서울주택도시개발공사(SH)의 공공임대와 민간 사업자의 민간임대가 섞여 있다. 서울시 측은 민간임대의 경우 “개입할 법적 관리·감독 권한이 없다”라는 식으로 보증사고 책임에 한동안 선을 그어왔다.
문제의 핵심은 일부 청년안심주택 임대사업자가 ‘임대보증금 보증보험’(임대보증보험) 가입 의무를 지키지 않았다는 점이다. 임대보증보험은 집주인이 세입자에게 보증금을 돌려주지 않으면 보험사에서 대신 주는 상품으로 주택도시보증공사(HUG)와 SGI서울보증에서 판매한다.
그러나 서울시에 따르면 이달 20일 기준 보증보험 미가입 청년안심주택은 1231채에 이른다. 전체 청년안심주택 민간 임대 가구 1만8312채의 6.7%에 해당한다. 잠실 단지와 같은 사고 위험이 다른 곳에도 도사리고 있는 셈이다.
서울시와 자치구는 제재에 소극적이었다. 잠실 사건에서 송파구는 임대사업자에게 과태료 3000만 원을 부과했지만, 경매가 개시되고 넉 달이나 지난 뒤였다. 세입자들은 “서울시 정책이라 믿었는데 이제 와서 개별 민간 계약 문제라며 책임을 피한다”며 시청 앞에 모여 시위를 벌였다.
● 사업성 낮은데 보험 가입 문턱은 높아
다만 청년안심주택 특성상 보증보험 가입 요건 충족이 어려운 현실적 제약이 있다. 보증보험 가입을 위해서는 주택담보인정비율(LTV) 기준(60%)을 초과하면 안 된다. LTV는 집값이 낮을수록, 대출이 많을수록 높게 잡힌다. 자본 규모가 작은 공공지원 사업 참여자로선 집값 대비 대출이 많은 편이다. 착공 시점에 입주자를 선모집하는 일반적인 장기 임대주택과 달리 청년안심주택은 후분양 성격이다 보니 건설 비용 부담이 큰 것이다.
법적인 모순도 존재한다. 현행법상 임대사업자는 사용승인(준공) 이전에 보증보험에 가입해야 한다. 그런데 책임준공형 신탁으로 자금을 끌어오는 청년안심주택의 경우 사용승인 이전까지 소유권이 신탁사에 있다 보니, 임대사업자가 법을 지키기 어려운 구조다.
결국 청년 주거복지 정책이다 보니 사업성이 부족한데, 사업성이 부족하니 보증이 안 되는 딜레마에 빠진 꼴이다. 이에 업계에서는 부채·담보 비율 등 보증보험 가입 기준을 완화해 달라고 호소한다. 서울시도 시장 논리를 반영해 공익 목적의 사업만이라도 가입 문턱을 낮춰야 한다는 입장이다. 하지만 주무 정부 부처인 국토교통부 측은 “예외 규정을 둘 수 없다”라며 선을 긋고 있다.
● 보험 가입했는데도 돈 못 받는 이유
보험에 가입했다고 다 해결되는 것도 아니다. 앞서 돈을 받아갈 사람(선순위 채권)이 많거나, 보증금이 보험 한도를 초과할 경우 일부 금액은 그대로 날아간다. 선순위 채무는 전세보증금보다 우선적으로 변제해야 하기 때문이다.
예를 들어 시세 6억 원짜리 아파트에 전세 3억 원을 넣었다고 하자. 그런데 이미 은행 대출 등 선순위 채권이 3억 원 잡혀 있다면 보증보험의 보증 한도는 2억4000만 원에 불과하다. 세입자의 보증금 6000만 원은 보장받지 못한다. HUG는 주택가격에 담보인정비율(90%)을 곱한 값에 선순위채권액을 뺀 만큼 보증해 주고 있기 때문이다. 제도가 있어도 뒤 순위면 돈을 못 돌려받는다.
보증사고 규모는 급격히 늘고 있다. HUG에 따르면 2021년 5790억 원이던 보증사고 금액은 지난해 4조4897억 원으로 6.8배나 증가했다. 최근 4년 5개월 동안 임차인에게 돌아가지 못한 보증금은 11조 원이 넘는다.
또 다른 함정은 집주인의 개인회생 신청이다. 개인회생은 채무자가 빚을 성실히 갚겠다는 조건으로 법원이 채무 일부를 면제해 주는 제도다. 취지는 선량한 채무자 구제지만, 현실에서는 집주인이 보증금 반환을 미루는 ‘시간 벌기 카드’로 악용되곤 한다.
대구의 한 다가구주택에서는 세입자 6명이 2억9000만 원을 돌려받지 못하다가 집주인의 회생 신청으로 길이 막혔다. 서울 강서구 오피스텔, 인천 미추홀구 사건에서도 수십억 원이 이런 방식으로 묶였다. 고준석 연세대 상남경영원 주임교수는 “선순위 권리가 인정된다면 돈을 돌려받을 수는 있겠지만 수년이 걸릴 것”이라고 말했다.
● “사전 예방 위한 제도 개선 필요”
전문가들은 서울시가 청년안심주택에 참여한 민간사업자에게 용적률 상향과 공사비용 이자 지원, 세제 혜택 등을 제공한 만큼 책임을 피하기 어렵다고 지적했다. 임대사업자의 재무 상태와 보증보험 가입 여부를 지자체·정부가 정기적으로 검증해야 한다고 제언했다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “임대주택을 공급하고 관리하려면 건실한 기업이어야 한다”라며 “세제 혜택 등 여러 인센티브를 받는 만큼 공공에서 나서 여력이 있는지 철저하게 검증할 필요가 있다”고 했다.
보증보험 한도를 현실화하고 개인회생·파산 절차가 세입자 권리보다 앞서지 않도록 법적 장치를 마련해야 한다는 지적도 나왔다. 권대중 서강대 대학원 부동산학과 교수는 “전세금 일부를 신탁사나 은행, 혹은 정부 기관에 예치하고, 이에 대해 법정 이자를 지급한 뒤 나머지 금액만 임대인에게 전달하는 에스크로 제도 도입도 고려해 볼 만하다”라고 말했다.
한편 청년안심주택 보증금 미반환 사고로 논란이 일자 서울시는 임대사업자 대신 선순위 임차인에게 보증금을 지급하기로 했다. 후순위 임차인의 경우 SH 등 공공기관이 주택을 매입해 우선 공급하는 방식으로 구제에 나선다. 또한 신규 단지를 대상으로 다음 달까지 보증보험에 가입하지 않으면 임대사업자 등록을 말소할 방침이다.
댓글 0