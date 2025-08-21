디에스엠퍼메니쉬, 세계 제약-바이오-건강기능식품 산업 전시회 참가

글로벌 영양‧건강‧뷰티 기업 디에스엠퍼메니쉬(dsm-firmenich)는 오는 26일부터 28일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘세계 제약·바이오·건강기능식품 산업 전시회(CPHI/Hi Korea 2025)’에 참가한다고 밝혔다.
해당 전시회는 제약·바이오·건강기능식품 산업 전반을 아우르는 국내 최대 규모의 B2B 전문 전시회다. 올해 10주년을 맞았으며 국내외 제약사, 원료·소재 기업, 건강기능식품 제조사 등 다양한 산업 관계자가 한자리에 모여 최신 기술과 시장 트렌드를 공유하고, 실질적인 비즈니스 협업 기회를 모색할 수 있는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.
디에스엠퍼메니쉬는 전시를 통해 △스프링클잇, 젤리, 캔디 등 트렌디한 제형을 포함한 완제품 솔루션 △고객 맞춤형 미량 영양소 조합부터 대규모 프리믹스 등 퍼포먼스 블렌드 솔루션 △지속 가능한 미세조류에서 유래한 식물성 오메가-3 라이프스오메가 △비타민B2를 마이크로바이옴이 있는 장까지 효율적으로 전달하도록 설계된 휴미옴 등 다양한 주요 제품과 기술을 선보일 예정이다.
또한 27일에는 특별 발표 세션을 마련한다. 신규 맛 솔루션 ‘파마 테이스트(Pharma Taste)’와 더불어, 글로벌 영양 및 건강 트렌드, 업계 최신 인사이트, 기술 동향 등을 공유할 예정이다.
전시 부스는 관람객과의 소통을 강화하기 위해 다양한 체험형 프로그램으로 구성된다. 향과 맛을 직접 체험할 수 있는 샘플 시식존, 게임, 건강 지표로 사용되는 그립 테스트 등이다. 소정의 기념품과 음료도 제공한다.
정은지 대표는 “디에스엠퍼메니쉬의 미션과 비전을 전달할 수 있는 좋은 기회”라며 “특히 고객과 직접 만나 소비자 중심의 솔루션을 함께 나누고 논의할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
이어 “기능성 식품 시장이 건강 수명 연장뿐 아니라 소비자의 전반적인 웰빙 향상에 기여할 수 있도록 올바르게 성장하는 데 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.
댓글 0