동아일보

디에스엠퍼메니쉬, 세계 제약-바이오-건강기능식품 산업 전시회 참가

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 21일 15시 44분

코멘트

글자크기 설정

디에스엠퍼메니쉬가 26일부터 28일까지 서울 코엑스에서 열리는 세계 제약·바이오·건강기능식품 산업 전시회 2025에 참가한다. 디에스엠퍼메니쉬 제공
크게보기
디에스엠퍼메니쉬가 26일부터 28일까지 서울 코엑스에서 열리는 세계 제약·바이오·건강기능식품 산업 전시회 2025에 참가한다. 디에스엠퍼메니쉬 제공

글로벌 영양‧건강‧뷰티 기업 디에스엠퍼메니쉬(dsm-firmenich)는 오는 26일부터 28일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘세계 제약·바이오·건강기능식품 산업 전시회(CPHI/Hi Korea 2025)’에 참가한다고 밝혔다.

해당 전시회는 제약·바이오·건강기능식품 산업 전반을 아우르는 국내 최대 규모의 B2B 전문 전시회다. 올해 10주년을 맞았으며 국내외 제약사, 원료·소재 기업, 건강기능식품 제조사 등 다양한 산업 관계자가 한자리에 모여 최신 기술과 시장 트렌드를 공유하고, 실질적인 비즈니스 협업 기회를 모색할 수 있는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

디에스엠퍼메니쉬는 전시를 통해 △스프링클잇, 젤리, 캔디 등 트렌디한 제형을 포함한 완제품 솔루션 △고객 맞춤형 미량 영양소 조합부터 대규모 프리믹스 등 퍼포먼스 블렌드 솔루션 △지속 가능한 미세조류에서 유래한 식물성 오메가-3 라이프스오메가 △비타민B2를 마이크로바이옴이 있는 장까지 효율적으로 전달하도록 설계된 휴미옴 등 다양한 주요 제품과 기술을 선보일 예정이다.

또한 27일에는 특별 발표 세션을 마련한다. 신규 맛 솔루션 ‘파마 테이스트(Pharma Taste)’와 더불어, 글로벌 영양 및 건강 트렌드, 업계 최신 인사이트, 기술 동향 등을 공유할 예정이다.

전시 부스는 관람객과의 소통을 강화하기 위해 다양한 체험형 프로그램으로 구성된다. 향과 맛을 직접 체험할 수 있는 샘플 시식존, 게임, 건강 지표로 사용되는 그립 테스트 등이다. 소정의 기념품과 음료도 제공한다.

정은지 대표는 “디에스엠퍼메니쉬의 미션과 비전을 전달할 수 있는 좋은 기회”라며 “특히 고객과 직접 만나 소비자 중심의 솔루션을 함께 나누고 논의할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

이어 “기능성 식품 시장이 건강 수명 연장뿐 아니라 소비자의 전반적인 웰빙 향상에 기여할 수 있도록 올바르게 성장하는 데 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.

#디에스엠퍼메니쉬
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0